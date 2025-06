Show diễn hai kỷ lục Guiness tại Cát Bà ưu đãi 40% giá vé

Show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp bắn pháo hoa "Bản giao hưởng đảo xanh" có mức giá ưu đãi 40% từ 20/6 đến 10/7.

Cụ thể, vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 và chủ nhật, giá vé lẻ từ 1 triệu đồng còn 600.000 đồng cho một người. Nếu du khách đặt qua ứng dụng Sun Paradise Land mức giá còn 450.000 đồng cho một người. Với các ngày cao điểm thứ 6 và thứ 7, giá vé từ 1,2 triệu đồng còn 1 triệu đồng một người, nếu mua qua ứng dụng là 550.000 đồng.

Màn bắn pháo hoa tại show "Bản giao hưởng đảo xanh". Ảnh: Ánh Dương

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, việc ưu đãi giá vé là "đặc quyền mùa hè" mà đơn vị dành tặng những ai muốn trải nghiệm một show diễn chưa từng có tại Việt Nam. Trong 30 phút trình diễn, "Bản giao hưởng đảo xanh" mang đến trải nghiệm "bùng nổ" thị giác cho khán giả: từ những màn trình diễn thể thao mạo hiểm jetski, flyboard và jetsurf đến màn bắn pháo hoa vẽ sáng bầu trời trong hàng trăm hiệu ứng đặc biệt.

Show diễn xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới là "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới" (Largest Jetskis formation launching firework) và "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút" (Most backflips on a flyboard in one minute) từ tháng 5.

Khán giả tập trung tại quảng trường Vịnh trung tâm Cát Bà. Ảnh Minh Anh

Ra mắt cuối tháng 5, "Bản giao hưởng đảo xanh" nhanh chóng trở thành "điểm hẹn" của người dân và du khách mỗi buổi tối tại Cát Bà. Chị Mai Thanh Hương (du khách Hà Nội) chia sẻ, ban đầu không hiểu rõ trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm nên tò mò đặt vé xem cho cả gia đình. "Khi ngồi ở khán đài, tận hưởng từng phút trình diễn của các nghệ sĩ mới thấy đây là một trải nghiệm mỹ mãn về thị giác", chị Hương nói.

Anh Vũ Hoàng Nam (du khách Hải Phòng) cho biết có cảm giác như đang xem show ở Dubai hay Singapore, nhưng pháo hoa ở Cát Bà rực rỡ hơn.

Anh François Lefèvre (du khách đến từ Lyon, Pháp) không giấu được sự bất ngờ: "Tôi không nghĩ Việt Nam có thể tổ chức một show ngoài trời với quy mô như vậy. Cảm giác rất giống khi tôi đến Cinéscénie ở Pháp, nhưng lại độc đáo và sôi động hơn nhờ âm nhạc và thể thao mạo hiểm".

Khán giả ghi hình show diễn. Ảnh: Minh Khánh

Theo đơn vị tổ chức, từ ngày có show, khu vực quảng trường trung tâm Cát Bà đón hàng nghìn lượt người mỗi tối. Riêng ngày 19/6, có tới 7.000 du khách đổ bộ về vịnh trung tâm - kỷ lục trong mùa hè tính tới thời điểm này.

Du khách trải nghiệm ẩm thực và bia thủ công tại nhà hàng ven biển mới Vịnh trung tâm Cát Bà. Ảnh: Ánh Dương

Chị Ngọc Thoa - chủ một quán ăn nhỏ ngay sát quảng trường trung tâm cảm nhận rõ sự thay đổi. Chị chia sẻ trước kia, khách đến Cát Bà chủ yếu đi tour rồi về sớm. Từ ngày có khu quảng trường với show, chợ đêm, nhà hàng mới, người ta ở lại muộn hơn, thậm chí ngủ lại thêm đêm. "Quán tôi vì thế mà bán được gấp đôi, cuối tuần có khi không còn chỗ ngồi", chị Thoa nói.

Diệp Anh