Show diễn do người Pháp dàn dựng ra mắt tại Phú Quốc

Show Nụ hôn của biển cả do ECA2 - đơn vị tư vấn và sản xuất chương trình đến từ Pháp dàn dựng đã ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc vào tối 26/1.

Nụ hôn của biển cả (Kiss of the Sea) là sản phẩm thứ 4 liên tiếp được tập đoàn Sun Group bổ sung vào tổ hợp giải trí có trị giá đầu tư lên tới hơn 4.000 tỷ đồng tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Sun Group

Show diễn do các nhà sáng tạo người Pháp đến từ ECA2- đơn vị tư vấn và sản xuất show trình diễn đa phương hiện hàng đầu thế giới dàn dựng. Đây là đơn vị đã thực hiện hơn 60 chương trình và show diễn đa trải nghiệm như Wings Of Time (Singapore), Fountain Of Dream (Trung Quốc), Big O (Hàn Quốc)...

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt show diễn, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, Phú Quốc đang được định vị để trở thành một điểm đến đặc sắc của thế giới, vì vậy Sun Group đã dành tới gần 9 năm để cùng ECA2, một công ty hàng đầu thế giới của Pháp nghiên cứu và phát triển show diễn Nụ hôn của biển cả. Đây là show diễn hội tụ những công nghệ, hiệu ứng hiện đại, với sự tham gia diễn xuất của hơn 60 nghệ sĩ tới từ 20 nước trên thế giới và màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm.

Show diễn được kết hợp hiệu ứng ánh sáng, nước và chuyển động của nghệ sĩ. Ảnh: Sun Group

Show diễn kể câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng trai Trái đất cùng nữ vệ binh dải ngân hà và cuộc chiến của họ với thế lực đen tối để bảo vệ các hành tinh. Cảm xúc của người xem được dẫn dắt từ thư thái bên bãi biển tuyệt đẹp, đến hồi hộp cao trào khi chứng kiến cuộc đụng độ khủng khiếp giữa sức mạnh của lửa - nước. Từ căng thẳng và nóng bừng như rơi vào giữa dung nham, khán giả lại vỡ òa và thỏa mãn giữa những màn pháo hoa rợp trời chúc mừng chiến thắng của những nhân vật chính.

Ngay trong đêm diễn ra mắt, sân khấu 5000 chỗ không còn chỗ trống. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Han Sara, Ngô Kiến Huy... đã đặt vé bay tới Phú Quốc để có cơ hội theo dõi show.

Màn pháo hoa của chương trình. Ảnh: Sun Group

Hàng nghìn lightstick được thắp sáng trong đêm ra mắt show diễn, cùng với hiệu ứng ánh sáng, laser, lửa, nước và pháo hoa, tạo nên một bữa tiệc đa giác quan và đầy cảm xúc. Đặc biệt, 5 màn diễn có sự xuất hiện của các diễn viên quốc tế trình diễn vũ đạo, cà kheo, bật nhảy, lộn nhào... mang lại sự hưng phấn cho khán giả.

Ngoài việc mang tới những hiệu ứng đa trải nghiệm, đa cảm xúc và đa giác quan, chương trình nghệ thuật này còn mang tới những thông điệp về văn hóa, về bảo vệ môi trường và lòng mến khách của người dân Phú Quốc nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Ông Jean-Christophe Canizares - CEO của ECA2 nói về show diễn, Nụ hôn của biển cả là phát triển mới nhất và lớn nhất do công ty sản xuất, không chỉ ở Phú Quốc mà thậm chí là lớn nhất trên thế giới. Chương trình có không gian trình diễn lớn nhất, những công nghệ hiện đại tối tân, dàn diễn viên, trang phục, pháo hoa ở khắp mọi nơi.

"Chúng tôi tự hào về show diễn và hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thích nó theo cách chúng tôi yêu thích, bởi đặc tính nổi bật vượt trội cả về quy mô và xếp hạng", ông Jean-Christophe Canizares nói.

Cảm xúc của khán giả khi xem show. Ảnh: Sun Group

Hàng ngàn tỉ đã được Sun Group đầu tư, để làm nên một tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện kết hợp 8 công nghệ trình diễn là lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa. Chương trình còn được dẫn dắt bởi 60 nghệ sĩ đa sắc tộc đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao sau mỗi show sẽ được trình diễn với những hiệu ứng hoàn toàn mới lần đầu tiên có tại Phú Quốc. Kịch bản các bài trình diễn pháo hoa cũng sẽ liên tục được thay đổi để gia tăng trải nghiệm khác biệt cho show.

Quần thể sân khấu và khán đài show diễn Nụ hôn của biển cả được kiến tạo với sân khấu 3 mái vòm có sức chứa 4.600 m3 khối nước biển, màn hình nước biển diện tích 1.000 m2 cùng khán đài 5.000 chỗ ngồi và hệ thống hơn 300 thiết bị công nghệ tối tân được trang bị. Những con số này tạo nên một show diễn chưa từng có trong tiền lệ ở Việt Nam và cả thế giới.

Show diễn do người Pháp dàn dựng ra mắt tại Phú Quốc Video giới thiệu chương trình. Nguồn: Sun Group

Sự ra mắt của chương trình kết hợp cùng Cầu Hôn, chợ đêm Vui Phết hứa hẹn đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến bốn mùa sôi động với trình diễn nghệ thuật đa phương tiện kết hợp pháo hoa hàng đêm.

