Show của Jimmy Kimmel bị ngừng sóng vì bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk

Chương trình talk show đêm khuya của Jimmy Kimmel bị ngừng phát sóng sau khi MC này có bình luận gây tranh cãi về nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk.

"Jimmy Kimmel Live! sẽ bị ngừng vô thời hạn", phát ngôn viên của ABC, kênh truyền hình phát sóng chương trình, ngày 17/9 thông báo.

Trước đó, Nextstar, nhà điều hành lớn của các kênh liên kết với ABC, tuyên bố sẽ không phát sóng chương trình này "trong tương lai gần". Nexstar cho biết họ phản đối mạnh mẽ những bình luận gần đây từ Kimmel liên quan đến vụ sát hại Charlie Kirk và sẽ thay thế chương trình bằng những nội dung khác. Nextstar là nhà điều hành hệ thống đài truyền hình địa phương lớn nhất Mỹ.

Jimmy Kimmel phát biểu khai mạc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 ở Hollywood hồi tháng 3/2024. Ảnh: Reuters

Jimmy Kimmel Live! là chương trình trò chuyện đêm khuya của Mỹ do Jimmy Kimmel sáng lập và dẫn chương trình, phát sóng trên kênh ABC từ năm 2003. Chương trình được biết đến với các cuộc phỏng vấn người nổi tiếng, các tiểu phẩm hài và có nhiều đoạn trích được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một bình luận tối 15/9, Kimmel nói rằng phong trào MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) đang cố gắng tìm cách chứng minh rằng Tyler Robinson, nghi phạm sát hại Kirk, không nằm trong số họ.

"MAGA đang tuyệt vọng mô tả thanh niên đã sát hại Charlie Kirk là bất cứ thứ gì khác ngoài một người trong số họ và làm mọi thứ có thể để ghi điểm chính trị từ việc đó", Kimmel nói.

Trước khi ABC đưa ra thông báo, lãnh đạo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr mô tả những nhận xét của Kimmel "là hành vi tồi tệ chưa từng có". Ông ngụ ý FCC có thể thu hồi giấy phép của các đài liên kết với ABC như một cách để buộc họ phải trừng phạt Kimmel.

"Chúng ta có thể làm theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn", ông nói. "Các công ty này có thể tìm cách thay đổi và có hành động với Kimmel hoặc FCC sẽ có thêm việc cần làm".

Tổ chức phi chính phủ Trung tâm Quyền lợi Mỹ đã nộp đơn khiếu nại lên FCC về Kimmel. "Không thể lấy lý do Kimmel chỉ đang châm biếm và diễn hài đêm khuya để biện hộ", đơn khiếu nại có đoạn.

"Các kênh liên kết với ABC cần đứng lên và yêu cầu ABC, với tư cách là một mạng lưới truyền thông, phải chịu trách nhiệm về việc truyền tải nội dung không tôn trọng tiêu chuẩn vì lợi ích công cộng mà họ phải tuân thủ", Daniel Suhr, chủ tịch Trung tâm, viết. "Disney, với tư cách chủ sở hữu ABC, cần có hành động trực tiếp để khắc phục vấn đề này".

Trong khi đó, Anna Gomez, ủy viên duy nhất của đảng Dân chủ tại FCC, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngày càng có xu hướng "sử dụng quyền lực chính phủ để kiềm chế những hành động hợp pháp", gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.

MC Jimmy Kimmel dẫn chương trình Jimmy Kimmel Live! hồi tháng 5/2024. Ảnh: ABC

Kimmel trước đây từng bị Tổng thống Trump cảnh cáo. Ngay sau khi CBS thông báo dừng chương trình talk show đêm khuya của Stephen Colbert, Tổng thống đã gợi ý rằng "tiếp theo sẽ tới lượt Jimmy Kimmel, người thậm chí còn kém tài năng hơn".

Ông Trump, người đang công du Anh, đã bày tỏ ủng hộ diễn biến mới. "Chúc mừng ABC vì cuối cùng đã đủ can đảm để làm điều cần phải làm", ông Trump viết trên Truth Social ngày 18/9, nhấn mạnh rằng Kimmel "không có chút tài năng nào".

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)