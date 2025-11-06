Show '2 Ngày 1 Đêm' tại Bắc Ninh tôn vinh văn hóa cội nguồn

Trong tập quay tại Bắc Ninh khán giả được gặp hậu duệ nhà Lý, biết nhiều phong tục truyền thống miền Bắc thông qua điểm đến hoặc trò chơi do các nghệ sĩ thực hiện.

Chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm (được Việt hóa từ show 2 Days 1 Night của KBS Hàn Quốc) có sự tham gia của 6 thành viên cố định gồm các diễn viên Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, nhà sáng tạo nội dung Cris Phan và rapper Hieuthuhai. Họ cùng các khách mời sẽ ghi hình tại nhiều địa điểm, thông qua các hoạt động và thử thách để quảng bá du lịch cho vùng.

Hành trình gần nhất mang tên "Nét son Kinh Bắc" quay tại Bắc Ninh đã kết nối khán giả với văn hóa truyền thống. Các thành viên có dịp tìm hiểu những giá trị làm nên bản sắc Việt, từ làng tranh Đông Hồ, Chùa Dâu – nơi lưu giữ dấu ấn giao thoa văn hóa Phật giáo và đời sống tâm linh, đến câu chuyện về Lý Thường Kiệt và bài thơ khẳng định chủ quyền dân tộc.

Các thành viên '2 Ngày 1 Đêm" tìm hiểu về tranh Đông Hồ. Ảnh: BTC

6 thành viên và khách mời cùng vượt qua những thử thách được thiết kế dựa trên chính chất liệu văn hóa địa phương. Trong đó có trò chơi dân gian "Chạy Ró" tại Chùa Dâu, thử thách "Rồng cắn đuôi", lấy cảm hứng từ bức tượng rồng đá tại đền Thái sư Lê Văn Thịnh và tái hiện trận đánh lịch sử qua thử thách "Thủy- Bộ Giao Chiến" tại Đền Lý Thường Kiệt.

Theo đại diện ekip, đây là cách chương trình truyền tải các giá trị lịch sử, tinh thần dân tộc một cách thân thiện, dễ tiếp cận, thông qua những thử thách vui nhộn, giải trí.

Tập này cũng có sự xuất hiện của một nhân vật khách mời đặc biệt, mang đến thông tin thú vị cho khán giả. Ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, cũng là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường, người Việt đầu tiên đặt chân đến Cao Ly từ thế kỷ XXI. Sau khi về Việt Nam tìm hiểu nguồn gốc của mình năm 1994, ông Căn và gia đình đã quyết định định cư và nhập quốc tịch Việt Nam. Ông trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc liên tiếp 3 nhiệm kỳ từ 2017 đến 2029.

Ông Lý Xương Căn (áo dài vàng) chia sẻ câu chuyện về hoàng tử Lý Long Tường. Ảnh: BTC

Tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm, ông Lý Xương Căn đã cùng giao lưu với nghệ sĩ về triều đại nhà Lý. Thông qua câu chuyện của ông, khán giả được biết về hành trình lưu dân của hoàng tử Lý Long Tường - một trong những hoàng tử nhà Lý sang Cao Ly. Hoàng tử Lý Long Tường trở thành ông tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn nổi tiếng tại Hàn Quốc ngày nay.

"Năm 1994 lần đầu tiên tôi trở về thăm quê hương với mong muốn xác nhận lại sự thật lịch sử về triều đại Lý. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ người dân Việt Nam", ông chia sẻ.

Ông còn gửi tặng đến các nghệ sĩ quyển tiểu thuyết kể về hành trình Hoàng tử Lý Long Tường lưu lạc sang Cao Ly vào năm 1226.

Thành viên chương trình được tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Ảnh: BTC

Hành trình của 2 Ngày 1 Đêm trên mảnh đất Kinh Bắc cũng như câu chuyện của đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn vừa được tờ Asean Express của Hàn Quốc đưa tin.

Đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết, 2 Ngày 1 Đêm được xây dựng với mong muốn mang văn hóa Việt Nam đến gần với mỗi người dân đất Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. "Chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện với tinh thần chân thật - tích cực - kết nối mà DatVietVAC, dàn cast và ekip đang theo đuổi", đại diện ekip nói thêm.

Bằng việc lồng ghép văn hóa Việt Nam vào định dạng gameshow, chương trình tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững về văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam, trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế được yêu mến hiện nay.

Show '2 Ngày 1 Đêm' tại Bắc Ninh tôn vinh văn hóa cội nguồn Hành trình tìm về nguồn cội của ông Lý Xương Căn - Hậu duệ đời thứ 31 vua Lý Thái Tổ. Nguồn: BTC

