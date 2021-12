ShopNext tạo cơ hội nhận thưởng khi mua hàng

Trên nền tảng mua sắm nhận thưởng ShopNext, khách hàng được hoàn tiền và phần thưởng trên mỗi đơn hàng thành công.

ShopNext đóng vai trò như một nhà tiếp thị liên kết trung gian kết nối người dùng và thương hiệu đối tác. Khi dẫn khách hàng đến mua sắm tại các trang thương mại điện tử của đối tác, nhà cung cấp sẽ trích ngược về khoản hoa hồng. Một phần trong khoản tiền này chia sẻ với người dùng, gọi là hoàn tiền. Hoàn tiền có thể được rút về tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi thành các loại tiền thưởng khác.

Bên cạnh đó, người dùng còn được nhận thưởng đồng Next cho mỗi đơn hàng thành công. Next là giá trị thưởng do đơn vị phát hành, một dạng điểm thưởng thành viên giống như Shopee xu, Tiki xu hay Grab Rewards; phát triển trên nền tảng blockchain, giúp hệ thống bảo mật tốt hơn và có khả năng mua bán, trao đổi.

Người dùng vừa được nhận hoàn tiền, vừa có phần thưởng. Ảnh: ShopNext

Dự án phát triển bởi đội ngũ Shopiness - startup Việt Nam với hơn 5 năm kinh nghiệm trong mảng mua sắm, hoàn tiền. Shopiness là một trong những đối tác mang lại doanh số cao cho Lazada và Shopee tại Việt Nam trong mảng tiếp thị liên kết. Với mạng lưới đối tác có sẵn, ShopNext đang sở hữu hơn 600 đối tác tại 6 thị trường Đông Nam Á thời điểm ra mắt.

ShopNext đã có mặt trên iOS và Android, độc giả tải ứng dụng tại đây . Ảnh: ShopNext

ShopNext là cầu nối giữa thương mại điện tử công nghệ blockchain với mô hình mua để nhận thưởng (shop to earn), giúp người tiêu dùng kiếm tiền từ việc mua sắm. Với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược, ShopNext có cơ hội mở ra cánh cửa rộng lớn cho hàng tỷ người mua sắm trên khắp thế giới.

Minh Huy