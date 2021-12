Shophouse Thịnh Vượng thừa hưởng hệ tiện ích từ Hinode Royal Park

Với những ưu thế về kiến trúc, cảnh quan, hệ tiện ích của Hinode Royal Park, shophouse Thịnh Vượng được kỳ vọng là nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II năm 2021 của Savill cho biết giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% theo quý và 3% theo năm, trong khi đó, giá trung bình của nhà liền kề tăng 11% theo quý và 16% theo năm. Nhu cầu cao tại các khu vực trọng điểm, mất cân bằng cung- cầu, và quá trình phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tạo đà tiếp tục tăng trưởng.

Phối cảnh dự án Hinode Royal Park. Ảnh: WTO

Nằm ở phía Tây, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 14km, khu đô thị hiện đại Hinode Royal Park tọa lạc trên tuyến đường Quốc lộ 32, thuộc địa bàn hai xã Kim Chung và Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

"Với nhiều lợi thế về vị trí, pháp lý, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng... dự án Hinode Royal Park đã nhanh chóng thu hút khách hàng, giới đầu tư ngay khi mới ra mắt", chủ đầu tư WTO cho biết.

Tiếp nối thành công ấy, vừa qua, WTO tiếp tục tung ra sản phẩm shophouse Thịnh Vượng.

"Sức hút của dòng shophouse này đến từ vị trí toạ lạc trong quần thể đại đô thị Hinode Royal Park, tối ưu cho hoạt động kinh doanh sinh lời. Đồng thời, với các ưu điểm nổi bật về thiết kế, cảnh quan, hệ tiện ích 'all in one', các căn shophouse này còn là nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia chủ", đại diện WTO nói.

Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 135 tới 153m2, được thiết kế theo phong cách sang trọng, phối hợp giữa tinh hoa kiến trúc Á - Âu bằng những hoa văn đá, dát vàng cùng những đường nét trẻ trung hiện đại của vật liệu mới.

Phối cảnh shophouse Thịnh Vượng. Ảnh: WTO

Thiết kế linh hoạt tiếp sáng theo mặt đứng thông tầng rất rộng cùng các ô cửa kính lớn, nhờ đó tất cả các căn phòng đều thông thoáng, ngập ánh sáng, cùng tầm nhìn rộng mở.

Đứng từ ban công của mỗi căn hộ, chủ nhân sẽ cảm thấy thư thái trước màu xanh dịu mát của sân golf, cỏ cây cùng hồ nước rộng tới 6 ha. Hệ thống đèn bố trí quanh khu vực hồ giúp nơi đây càng thêm lung linh lúc đêm về.

Phối cảnh tiện ích công viên của dự án Hinode Royal Park. Ảnh: WTO

Cư dân shophouse Thịnh Vượng còn có cơ hội khám phá cuộc sống chất lượng khi hòa mình vào các hoạt động: tập golf, chơi tennis ở sân tập ngoài trời, thư giãn với bể bơi 4 mùa hay nhâm nhi một ly cocktail nơi clubhouse sang trọng... Cư dân cũng chỉ cần di chuyển vài bước chân sẽ tiếp cận ngay khu phố thương mại sầm uất, được kiến tạo bởi mô hình "all-in-one" gồm hơn 30 tiện ích đa dạng từ hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, quán bar, nhà hàng ngay trong khuôn viên dự án.

Về tiện ích giáo dục, mới đây chủ đầu tư WTO và Archimedes School đã ký kết hợp tác xây dựng trường liên cấp từ mầm non tới tiểu học tại Hinode Royal Park Các phụ huynh có thể an tâm con em mình sẽ được học tập và sinh hoạt trong môi trường giáo dục toàn diện chuẩn quốc tế theo đúng mô hình hệ thống trường Archimedes Academy hiện có.

Sơn Quỳnh