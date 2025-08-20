Shophouse Tây Thăng Long thêm lực hút nhờ trục kết nối mới

Avenue Garden by OSI nằm trên trục Tây Thăng Long, hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm như vành đai 3.5, cầu Thượng Cát, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài...

Đơn vị phát triển dự án OSI Holdings nhận định, từ giữa năm 2023 đến nay, khẩu vị của giới đầu tư bất động sản đã thay đổi. Sự thận trọng gia tăng sau chu kỳ siết tín dụng, kiểm soát pháp lý và biến động vĩ mô khiến nhà đầu tư không còn mặn mà với sản phẩm đầu cơ ngắn hạn. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh, họ ưu tiên sự bền vững. Do đó, bộ tiêu chí "sản phẩm thật - pháp lý vững vàng - sinh lời thật" trở thành thước đo quan trọng để chọn đúng sản phẩm. Theo xu hướng này, bất động sản thấp tầng, đặc biệt là shophouse, được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt khi vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê dài hạn.

Yếu tố cung cầu cũng là một trong những động lực thúc đẩy thị trường. Sau dịch Covid-19, người dân ngày càng ưa chuộng không gian sống xanh, trong lành, hệ thống tiện ích đồng bộ. Đây vốn là điều xa xỉ ở nội đô chật chội, quỹ đất ngày càng cạn kiệt như Hà Nội, TP HCM...

Đường nội khu bên trong dự án. Ảnh: OSI Holdings

Từ xu hướng đó OSI Holdings giới thiệu dự án biệt thự và shophouse nằm tại mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long (đoạn qua Tây Tựu) có tên Avenue Garden. Theo OSI Holdings, đại lộ Tây Thăng Long là tuyến đường huyết mạch kết nối từ Hồ Tùng Mậu qua Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ. Khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí mới cho thủ đô. Xung quanh trục này, hạ tầng đô thị hiện đại đang dần hình thành với nhiều dự án được quy hoạch chỉn chu, tiện ích đầy đủ.

Ngoài ra, loạt hạ tầng như vành đai 3.5, cầu Thượng Cát, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài... cũng được kỳ vọng tạo lực hút cho dự án.

Dự án được phát triển bởi OSI Holdings - đơn vị từng ghi dấu với Oriental Square tại Starlake và nhiều tổ hợp bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Chủ đầu tư cung cấp 65 căn shophouse theo kiến trúc New York hiện đại. Theo chủ đầu tư, mỗi căn có mặt tiền 7-10,5 m, kết cấu 5 tầng nổi, một tầng hầm, thiết kế không cột trụ trong nhà, giúp tối ưu công năng. Toàn bộ sản phẩm đã hoàn thiện mặt ngoài, có sổ đỏ lâu dài và sẵn sàng bàn giao.

Dải shophouse nhìn từ trên cao. Ảnh: OSI Holdings

Avenue Garden by OSI nằm giữa các đô thị lớn như Starlake Tây Hồ Tây, Ngoại Giao Đoàn, Ciputra, Thượng Cát, Vinhomes Wonder City Đan Phượng, kết nối nhanh đến trung tâm thành phố qua Văn Tiến Dũng và vành đai 3.5. Vị trí này giúp cư dân tiếp cận hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại - giải trí, đồng thời mở ra nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết, với pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược cùng tiềm năng sinh lời trung - dài hạn, Avenue Garden by OSI được kỳ vọng phù hợp cho cả nhà đầu tư tìm kiếm tài sản tích lũy bền vững lẫn người mua ở thực mong muốn không gian sống chất lượng, giá trị truyền đời.

Thái Anh