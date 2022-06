Shophouse ở dự án nghỉ dưỡng phục hồi cùng du lịch

DKRA Việt Nam nhận định loại hình nhà phố thương mại trong các khu đô thị phức hợp tiếp tục có sự tăng trưởng, ghi nhận nguồn cung và cầu.

Trong bối cảnh thị trường du lịch Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng lạc quan, bất động sản nghỉ dưỡng có động lực phát triển. DKRA Việt Nam nhận định, phân khúc nhà phố tiếp tục là điểm sáng trong loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nhờ tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao. Đơn vị này cũng dự báo trong năm nay, nguồn cung mới condotel, nhà phố, shophouse đưa ra thị trường dao động 10.000 căn, tập trung ở tỉnh Thanh Hoá, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phú Quốc cũng đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng biển. Hàng loạt shophouse quy mô lớn nhỏ có mặt tại đây như: shophouse Grand World Phú Quốc, shophouse Sun Premier Village, shophouse Marina Square Phú Quốc, shophouse Sim De Maison Phú Quốc, shophouse Selashine...

Một trong những dự án được triển khai tại Phú Quốc theo mô hình bất động sản nghỉ dưỡng "all in one" là khu phức hợp Selavia, được ra mắt vào năm 2021.

Với quy mô gần 300ha được đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án có điểm nhấn là công trình đảo nhân tạo trên biển đầu tiên tại Việt Nam, được tạo hình như một đoá hoa sen giữa biển. Selavia có vị trí đẹp tại khu nam đảo khi vừa giáp trục đường huyết mạch DT 46 vừa giáp bờ biển. Từ dự án du khách dễ dàng tiếp cận với hệ thống giao thông như sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm thị trấn An Thới và cách thị trấn Dương Đông 25 phút di chuyển.

Đại diện TTC Group - chủ đầu tư dự án - cho biết, Selavia được định hướng trở thành một khu kinh tế ngày và đêm sôi động tại Phú Quốc.Vì thế, dự án chú trọng phát triển phân khu nhà phố thương mại Selashine với hệ thống cơ sở dịch vụ, hoạt động vui chơi, khám phá, nghỉ dưỡng như khu quảng trường ánh sáng, đài phun nước Lục Lộc, sân khấu con Sò, nhà hàng biển 4 tầng với thiết kế bậc thang uốn lượn cho phép vừa thưởng thức ẩm thực vừa xem trình diễn âm nhạc ở không gian sân khấu ngoài trời...

Đại diện TTC Group nói thêm, các căn nhà phố thương mại Selashine sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm" khi toạ lạc trên đại lộ ánh sáng dẫn ra hòn đảo nhân tạo trên biển. Nhà phố thương mại Selashine có diện tích từ 160m2 đến 270m2, đảm bảo được các yếu tố hấp dẫn về vị trí, không gian, thiết kế thông minh và liên kết khu vực tốt.

Theo DKRA Vietnam, dòng nhà phố thương mại biển tại các khu đô thị phức hợp thường có biên độ tăng giá ấn tượng qua các năm do khan hiếm nguồn cung mới và hình thức kinh doanh đa dạng ở các điểm du lịch. Các sản phẩm nhà phố biển, nhà phố thương mại có tỷ lệ tăng đơn giá bán sơ cấp trung bình khá cao. Tháng 4/2022, mức tăng của loại hình này đạt từ 15% - 23% so với tháng trước đó.

Theo đại diện TTC Group, Tập đoàn đang kỳ vọng sẽ tạo ra một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên vùng vịnh Phú Quốc. Selavia đã bố trí các tiện ích gắn liền với sức khỏe và tinh thần của cư dân như hồ cảnh quan cây xanh, khu camping cắm trại hướng biển... tất cả đều là những yếu tố thiết lập lên giá trị đắt giá của dự án. Với việc tích hợp ba trong một – vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê, nhà phố thương mại Selashine được xem như là một tài sản sở hữu lâu dài, mang lại giá trị sinh lời rất lớn từ tiềm năng tăng giá bất động sản cũng như việc cho thuê kinh doanh dịch vụ.

