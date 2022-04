Shophouse Hoian d’Or hết hàng sau khi ra mắt nhà mẫu

Sự kiện khai trương shophouse mẫu Maison de Ville vào cuối tháng 3 vừa qua thúc đẩy giao dịch thành công những căn nhà phố cuối cùng.

Sự kiện khai trương shophouse mẫu Maison de Ville được tổ chức trong khuôn viên dự án Hoian d’Or. Theo chủ đầu tư, đây là cột mốc quan trọng tiếp theo từ khi cất nóc shophouse vào tháng 11/2021, khẳng định tiến độ thi công nhanh chóng bất chấp dịch bệnh, giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang. Sau khi ra mắt nhà mẫu, khách đến tham quan dự án Hoian d’Or có cơ hội tham khảo, áp dụng cho mô hình kinh doanh trong tương lai gần.

Khách hàng tham dự khai trương shophouse mẫu Maison de Ville. Ảnh: Hoian d’Or

"Bên cạnh những giá trị thương mại, Hoian d'Or mong muốn đồng hành cùng phố Hội vun đắp những giá trị vàng son, góp phần xây dựng du lịch xanh bền vững", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tham gia sự kiện, nhiều khách hàng đánh giá cao dự án ở cả tính thẩm mỹ và công năng. Ngay sau lễ khai trương nhà mẫu, những căn shophouse cuối cùng giao dịch thành công, chính thức tổng kết bảng hàng phân khu Maison de Ville.

Đồng thời, chủ nhân các căn shophouse cũng thể hiện sự kỳ vọng trước thềm diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hoian d’Or với hai đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới. Với tiến độ thi công nhanh chóng cùng bảo chứng từ những đơn vị quốc tế uy tín, nhà đầu tư mong chờ shophouse Maison de Ville sớm được đưa vào khai thác, đem lại lợi nhuận.

Khách tham quan căn shophouse mẫu Maison de Ville. Ảnh: Hoian d’Or

Chị Kiều Anh, một khách hàng đến từ Hà Nội cho biết shophouse mẫu Maison de Ville là một khối kiến trúc độc đáo vừa mang dáng dấp của những ngôi nhà quen thuộc trong phố Hội, vừa mang những phong cách thiết kế đương đại, là sự kết hợp giữa truyền thống với ngôn ngữ kiến trúc Indochine và Scandinavian.

"Tôi thích cách những vật liệu truyền thống được đặt đúng chỗ một cách đầy tinh tế trong không gian hiện đại như mái lợp ngói âm dương, mộc Kim Bồng, gạch ngói Thanh Hà, mây, tre... Đối với những du khách vì yêu mà đến Hội An chắc hẳn cũng sẽ ấn tượng với shophouse Maison de Ville như tôi", chị Kiều Anh chia sẻ thêm.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, công năng của nhà phố Maison de Ville cũng được đánh giá cao. Anh Hoàng Sơn, một nhà đầu tư từ TP HCM ấn tượng với thiết kế và bố trí từng không gian chức năng của shophouse Maison de Ville.

"Tham quan nhà mẫu, tôi có thể dễ dàng hình dung mặt tiền và mặt hông sẽ phục vụ cho kinh doanh cửa hàng ở tầng một, mặt hậu thông ra một con ngõ nhỏ sẽ dùng cho khách thuê phòng ở tầng 2 và tầng 3. Cách bố trí này giúp đảm bảo tính riêng tư và tách biệt của 2 không gian kinh doanh. Tầng 3 có thể được bố trí thành một căn hộ hai phòng ngủ cho nhóm khách có 4 người trở lên thuê hoặc làm nơi ở cho chủ nhân căn shophouse", anh Sơn phân tích thêm.

Nội thất bên trong căn hộ studio tại shophouse mẫu Maison de Ville. Ảnh: Hoian d’Or

Ngay tại sự kiện, anh Sơn đã quyết định đầu tư một trong những căn shophouse cuối cùng tại Maison de Ville với diện tích 76,6m2 sau khi định hình được cách thức khai thác hiệu quả. Nhà đầu tư này cũng kỳ vọng vào sự phục hồi của du lịch Hội An khi ngày càng nhiều chương trình được tổ chức, thu hút đông đảo du khách.

Dự kiến, năm 2022, với vai trò là tỉnh đăng quang Năm du lịch quốc gia, Quảng Nam cùng thành phố Hội An sẽ triển khai trên 200 sự kiện, hoạt động nhằm thu hút khách du lịch. Trong tháng 3, hàng loạt chương trình điểm nhấn được tổ chức thành công như Nét xưa phố Hội; Đêm Hoài Giang; Trang phục Hội An - Ký ức thời gian; Món xưa; Chợ phiên Hội An; Giờ Trái đất; ngày hội khinh khí cầu; giải golf thường niên tỉnh Quảng Nam năm 2022...

Tâm Anh