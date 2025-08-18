Shophouse dự án Bích Sơn Central Point đủ điều kiện mở bán

29 căn shophouse thuộc dự án Bích Sơn Central Point được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xác nhận đủ điều kiện bán, cho thuê.

Dự án tọa lạc tại tổ dân phố Thượng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), liền kề quảng trường, hồ điều hòa, quốc lộ 37 và Ủy ban nhân dân phường. Với vị trí mặt tiền đường Nguyên Hồng - tuyến giao thông được quy hoạch mở rộng 36 m, Bích Sơn Central Point được đánh giá là hưởng lợi khi tuyến đường trở thành trục thương mại chính của khu vực.

Trong phạm vi 10 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận các khu công nghiệp lớn như Vân Trung, Quang Châu - nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước. Việt Yên cũng là một trong những khu vực kinh tế năng động, với dòng vốn FDI lớn kéo theo nhu cầu cao về không gian sống hiện đại và các tuyến phố thương mại sầm uất.

Phối cảnh dự án Bích Sơn Central Point nằm tại phường Việt Yên, Bắc Ninh. Ảnh: SGO Land

Dự án cung cấp 29 căn shophouse thiết kế phong cách tân cổ điển với diện tích linh hoạt từ 90 đến 115 m2, quy hoạch 5 tầng, đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. Không gian tầng một và hai phù hợp để kinh doanh chuỗi cafe, spa, trung tâm ngoại ngữ, phòng khám tư nhân, văn phòng đại diện... Các tầng trên có thể dành cho sinh hoạt gia đình, vừa tách biệt vừa thuận tiện quản lý.

Chủ đầu tư còn bố trí các khu vực cây xanh chủ đề và bãi đỗ xe để vừa tạo cảnh quan vừa đảm bảo sự thuận tiện cho cư dân và khách hàng.

Phối cảnh dãy căn shophouse tại dự án. Ảnh: SGO Land

Theo chủ đầu tư, khi tuyến đường Nguyên Hồng hoàn thành việc mở rộng, các căn shophouse tại dự án sẽ gia tăng lợi thế kinh doanh nhờ mặt tiền rộng, thuận lợi cho việc thu hút khách hàng. Sản phẩm được kỳ vọng mang lại giá trị đầu tư kép, vừa tạo nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê, vừa có tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Bích Sơn Central Point dự kiến bàn giao vào quý I/2026.

Song Anh