ShopeeFood làm mới trải nghiệm đặt món cho người dùng

ShopeeFood mở rộng mô hình kết hợp ẩm thực - giải trí, triển khai livestream, sự kiện ngoài trời… nhằm đa dạng hóa trải nghiệm đặt món cho người dùng.

Trong bối cảnh thị trường giao đồ ăn cạnh tranh, nền tảng này lựa chọn hướng đi mới là mở rộng trải nghiệm đặt món vượt ra ngoài khuôn khổ giao hàng truyền thống. Năm 2025, nền tảng này liên tục triển khai các mô hình kết hợp giữa ẩm thực và giải trí, tận dụng công nghệ và xu hướng tiêu dùng số để tăng tương tác với người dùng.

Mô hình ẩm thực - giải trí giúp tăng tương tác với người dùng. Ảnh: ShopeeFood

Kết hợp ẩm thực với livestream và giải trí

Ứng dụng khai thác hình thức đặt món qua livestream. Người dùng có thể vừa theo dõi KOLs, nghệ sĩ trải nghiệm món ăn, vừa săn ưu đãi và đặt hàng trực tiếp trong phiên phát sóng.

Livestream đầu tiên mang tên "Idol lên deal - ăn ngon hết sẩy", kéo dài 9 tiếng, đánh dấu bước thử nghiệm mô hình livestream ẩm thực của ShopeeFood tại Việt Nam. Sau đó, chuỗi "Trùm deal lên live" được triển khai định kỳ, trở thành kênh săn ưu đãi quen thuộc của người dùng.

Cùng với đó, nền tảng lần đầu ra mắt tính năng "Trùm deal lên live" và giỏ hàng tích hợp trong livestream, cho phép người dùng mua ưu đãi ngay khi xem và linh hoạt sử dụng sau. Các chương trình này mang lại mức giảm giá tới 50% từ nhiều thương hiệu quen thuộc như Katinat, KFC, Highlands Coffee, bánh mì Huỳnh Hoa...

Người tiêu dùng theo dõi "Trùm deal lên live", đặt hàng với giá ưu đãi. Ảnh: ShopeeFood

Theo thống kê của nền tảng, các phiên livestream triển khai từ tháng 5 đến nay thu hút hơn 21 triệu lượt xem, tạo độ lan tỏa lớn trên mạng xã hội và mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành giao đồ ăn trực tuyến.

Đưa trải nghiệm ra ngoài không gian số

Song song hoạt động trực tuyến, nền tảng mở rộng hiện diện tại các sự kiện giải trí lớn nhằm kết nối trực tiếp người dùng. Điển hình là Trạm tiếp sức ShopeeFood tại chuỗi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", nơi khán giả có thể đặt món từ bên ngoài khu vực biểu diễn và nhận trực tiếp tại booth đặt bên trong khu vực diễn ra sự kiện.

Trong các đêm diễn từ Day 3 đến Day 6, nền tảng ghi nhận hơn 80.000 đơn hàng được giao trực tiếp cho khán giả, đưa hình ảnh ShopeeFood trở thành một phần trải nghiệm tại sự kiện.

ShopeeFood đồng hành tại một sự kiện giải trí dành cho giới trẻ. Ảnh: ShopeeFood

Tháng 10, nền tảng tiếp tục thử nghiệm mô hình kết hợp ẩm thực - âm nhạc - giải trí thông qua sự kiện "Đại tiệc vạn năng - ShopeeFood Mega Fest" tại TP HCM. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự và lọt top 2 chiến dịch truyền thông nổi bật tháng 10, theo thống kê của Kompa.

Phát triển tính năng theo nhu cầu người dùng

Năm 2025 cũng là giai đoạn ứng dụng mở rộng hoạt động 7 khu vực mới, giúp người dùng tại nhiều địa phương tiếp cận dịch vụ giao đồ ăn, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các nhà hàng địa phương tiếp cận khách hàng.

Trên nền tảng số, ứng dụng này giới thiệu hai tính năng mới là "Ăn ngon rẻ" và "Trùm deal", được xây dựng dựa trên hành vi tiêu dùng thực tế.

Tính năng "Ăn ngon rẻ" hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ăn uống thường xuyên như nhân viên văn phòng, sinh viên, cư dân chung cư. Hệ thống tự động gợi ý món ăn từ các đối tác gần khu vực người dùng, với mức giá từ 30.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Theo dữ liệu từ nền tảng, số đơn hàng từ tính năng này tăng 5,2 lần, số người dùng tăng 3,6 lần sau 6 tháng triển khai.

Trong khi đó, "Trùm deal" cho phép người dùng mua trước món ăn với mức ưu đãi và sử dụng sau, phù hợp thói quen săn khuyến mãi và lên kế hoạch chi tiêu. Với đối tác nhà hàng, hình thức này giúp tăng khả năng tiếp cận, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thông qua hiển thị ưu tiên và tương tác trong livestream.

Nền tảng nâng tầm trải nghiệm đặt món với các tính năng mới. Ảnh: ShopeeFood

Theo đại diện nền tảng, năm 2025 là cột mốc trong chiến lược làm mới trải nghiệm đặt món, tập trung vào việc kết hợp ẩm thực, giải trí và công nghệ. Việc mở rộng hoạt động, ra mắt tính năng mới và tăng cường hợp tác với đối tác được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cả nền tảng lẫn hệ sinh thái nhà hàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng thay đổi, ShopeeFood cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm các mô hình mới, hướng tới xây dựng nền tảng ẩm thực số linh hoạt, gắn bó lâu dài với người dùng và đối tác.

Thế Đan