ShopeeFood hỗ trợ phí xăng cho tài xế toàn quốc

Nền tảng giao đồ ăn hỗ trợ tối đa 40.000 đồng mỗi ngày cho tài xế trong 10 ngày (11/3-20/3), áp dụng theo hiệu suất và loại hình hoạt động.

Chương trình "Hỗ trợ phí xăng theo ngày" được triển khai từ ngân sách của ShopeeFood và áp dụng song song với các chính sách cải thiện thu nhập định kỳ hiện có trên nền tảng. Theo doanh nghiệp, đây là cách chia sẻ một phần chi phí vận hành và tạo thêm động lực để đội ngũ tài xế duy trì hoạt động.

Với mô hình vận hành dựa trên hệ sinh thái nhiều bên gồm đối tác nhà hàng, người dùng và tài xế, đơn vị thường xuyên theo dõi những biến động của thị trường, bao gồm chi phí nhiên liệu, để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời. "Nền tảng hướng đến duy trì sự cân bằng cho hệ sinh thái, đảm bảo trải nghiệm khách hàng cũng như sự ổn định thu nhập của các đối tác", đại diện ShopeeFood cho biết.

ShopeeFood chuẩn bị giao hàng cho khách. Ảnh: ShopeeFood

Bên cạnh hỗ trợ tài xế, ShopeeFood cũng nỗ lực giữ ổn định mức phí giao hàng, hạn chế tác động đến trải nghiệm đặt món của người dùng, qua đó duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chi phí nhiên liệu còn nhiều biến động.

ShopeeFood nỗ lực ổn định thu nhập cho tài xế, đồng thời bình ổn phí giao hàng. Ảnh: ShopeeFood

Chương trình hỗ trợ được triển khai ngay trong giai đoạn giá xăng dầu biến động. Theo ShopeeFood, động thái thể hiện cam kết đồng hành cùng tài xế, đồng thời phản ánh khả năng phản ứng nhanh của nền tảng trước biến động thị trường. Tài xế có thể xem thông tin chi tiết được cập nhật trên ứng dụng Đối tác tài xế và fanpage Cộng đồng Tài xế ShopeeFood.

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều chỉnh giải pháp vận hành phù hợp, giúp tài xế yên tâm hoạt động và duy trì trải nghiệm đặt món thuận tiện cho người dùng.

Thái Anh