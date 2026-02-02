Shopee giữ đà tăng trưởng nhờ chiến lược 'người dùng là trung tâm'









Sau giờ làm, Nguyễn Bảo Hân (28 tuổi, Đà Nẵng) có thói quen mở Shopee Live như một cách giải trí, vừa tranh thủ hỏi trực tiếp về sản phẩm. Có tháng cô xem hơn 10 tiếng livestream, nhất là những buổi phát sóng của các thương hiệu thời trang Việt có KOL tham gia. Với cô, việc nhìn sản phẩm ở góc độ thực tế, nghe tư vấn trực tiếp và hỏi ngay về chính sách giao hàng giúp cảm giác mua sắm trực tuyến an tâm hơn. "Từ khi quen mua qua livestream, tôi ít khi phải lo lắng chuyện hàng về không giống hình nữa", Hân nói. Nguyễn Kim Tuyến (25 tuổi, Hà Nội) gắn bó với sàn "cam" nhờ khả năng tối ưu chi phí. Xem lại mục "Hành trình cùng Shopee", cô nhận ra đã tiết kiệm hơn 5 triệu đồng sau 5 năm mua sắm. "Những thói quen như đọc đánh giá, so sánh giá, chọn Shopee Mall hay Shop Yêu thích giúp tôi tránh mua sai", Tuyến chia sẻ. Với cô, ưu đãi quan trọng, nhưng niềm tin về nguồn gốc và chất lượng mới là yếu tố giữ chân lâu dài.

Không chỉ người mua, người bán cũng đang trải nghiệm nền tảng theo nhiều cách khác nhau. Tùng Biker - gian hàng chuyên mũ bảo hiểm và phụ kiện cho dân phượt đã kinh doanh gần 9 năm trên nền tảng. Khi nhận thấy người dùng ngày càng chuộng video ngắn, anh chuyển sang làm nội dung trên Shopee Video. Các clip tập trung công năng, cách sử dụng và lưu ý an toàn của sản phẩm, thay vì chỉ đăng ảnh tĩnh. Nhờ đó, đơn hàng từ video hiện chiếm khoảng 20% tổng số đơn, trong khi việc duy trì đều đặn 2-3 video mỗi ngày giúp giảm thời gian tư vấn lặp lại và tối ưu vận hành. Với những thương hiệu Việt có tham vọng đi xa hơn, Shopee còn mở ra cánh cửa vươn ra thị trường khu vực. Erosska - thương hiệu giày dép khởi nguồn từ niềm đam mê thời trang của một nhóm bạn trẻ bắt đầu xuất khẩu trực tuyến từ năm 2021 qua chương trình Bán hàng toàn cầu. Thay vì tự xây dựng hạ tầng ở từng quốc gia, thương hiệu tận dụng hệ thống logistics, thanh toán và chăm sóc khách hàng xuyên biên giới của nền tảng. Khi sàn triển khai mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động, thương hiệu tiếp tục thử sức để tự kiểm soát giá, tồn kho và chiến lược thị trường. Chỉ sau hai tháng, doanh thu tại Malaysia của hãng tăng khoảng 10%, mở đường cho kế hoạch mở rộng sang Singapore và Philippines. Những câu chuyện từ người mua đến người bán cho thấy, trải nghiệm trên Shopee không chỉ dừng lại ở việc mua hay bán được món đồ, mà đang dịch chuyển thành một hành trình tương tác - nơi niềm tin, nội dung và công nghệ cùng định hình cách tiêu dùng và kinh doanh.

Để có thành công trên, năm 2025, sàn "cam" đã đưa ra loạt sáng kiến phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử lấy người dùng làm trung tâm, dựa trên lợi thế công nghệ, mạng lưới đa quốc gia và am hiểu thị trường. Từ mua sắm kết hợp giải trí, tối ưu vận hành cho người bán đến kiểm soát chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt, các sáng kiến này phản ánh chiến lược dài hạn nhằm xây dựng nền tảng tin cậy, thích ứng với chuyển dịch thị trường và góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho ngành.

Nền tảng đầu tư nâng cấp toàn diện hành trình mua sắm, từ khám phá sản phẩm, đặt hàng đến hậu mãi, nhằm kích thích tiêu dùng và mở rộng cơ hội tăng trưởng cho người bán. Trong năm, nền tảng duy trì các sự kiện Mega Sale hàng tháng, nổi bật là chương trình 12/12 siêu sale sinh nhật kỷ niệm 10 năm, mở rộng ưu đãi miễn phí vận chuyển, đặc biệt với nhóm hàng cồng kềnh, giá trị cao. Nhờ đó, người dùng đã mua sắm khoảng 5 tỷ sản phẩm, tiết kiệm ước tính 45.000 tỷ đồng, theo thống kê từ sàn.

Shopee tăng tốc đầu tư năng lực logistics với nhiều giải pháp giao nhận mới trong năm 2025.

Ngoài ra, nền tảng cải thiện tốc độ giao hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dùng. Từ quý III/2025, nền tảng triển khai các phương thức giao hàng hỏa tốc trong 4 giờ và giao nhanh trong ngày. Kết quả, 25 triệu đơn hàng được giao bằng các phương thức nhanh.

Shopee tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái nội dung giải trí, biến mua sắm trực tuyến thành một trải nghiệm tương tác và giàu cảm xúc hơn.

Song song, mô hình mua sắm kết hợp giải trí ngày càng phát triển, thu hút 41 tỷ lượt xem Shopee Live và Shopee Video trong năm 2025, tăng 33% so với 2024, đồng thời gia tăng số lượng đơn hàng bán ra thông qua các nội dung giải trí trên livestream và video review sản phẩm. Thành tích này nhờ sự mở rộng về quy mô và hình thức các hoạt động tương tác, từ mini-concert dịp 11/11, Birthday Music Show 12/12, đến các series video phái sinh từ chương trình thực tế "Bữa cơm haha" hay chuỗi livestream quen thuộc "Sao thì sao". Tháng 9/2025, nền tảng còn giới thiệu Shopee Debut - chuỗi livestream định kỳ ra mắt sản phẩm mới và độc quyền, kết hợp cùng các KOL trong nhiều lĩnh vực.

Năm qua, nền tảng ra mắt nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới hỗ trợ cả nhà bán và người mua. Với gian hàng, trợ lý AI hỗ trợ phản hồi khách hàng, giảm tải công việc vận hành và đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người mua. Trong khi đó, các tính năng như sản xuất video ngắn, tóm tắt sản phẩm tự động, hay công cụ cải thiện hình ảnh nâng cao chất lượng hiển thị sản phẩm giúp người tiêu dùng nắm bắt thông tin quan trọng một các trực quan, góp phần thúc đẩy quyết định mua hàng.

Shopee đầu tư các công cụ, đặc biệt AI với mục tiêu gia tăng trải nghiệm người mua, hỗ trợ vận hành cho nhà bán.

Nền tảng tối ưu tìm kiếm cá nhân hóa và gợi ý sản phẩm, giúp nhà bán tiếp cận đúng nhóm khách hàng. Chỉ sau vài tháng triển khai, nhà bán đã tận dụng công cụ AI của Shopee để xử lý hơn 36 triệu hội thoại. Để bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu, sàn tăng cường quản trị với Hệ thống nhận diện thông minh (SIS), chủ động phát hiện, giảm thiểu hàng giả, hàng nhái. Sàn đồng thời mở rộng chương trình Shopee Brand Protection với cổng đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ cho hơn 1.500 thương hiệu. Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng về sản phẩm chính hãng và dịch vụ tiêu chuẩn, Shopee siết chặt tiêu chí xét duyệt Shopee Mall và nâng chuẩn vận hành cho nhà bán. Nhờ đó, Shopee Mall đã thu hút 28 triệu người dùng tích cực mua sắm mua, trong đó 40% là khách hàng lần đầu. Song song, phân khúc Shopee Premium cũng ghi nhận lượng đơn hàng tăng gấp đôi trong quý IV/2025 so với đầu năm, cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiêu cho sản phẩm giá trị cao khi niềm tin được củng cố.

Với nền tảng được xây dựng trong 10 năm hoạt động, Shopee năm 2025 đã triển khai loạt chương trình hướng đến thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) và tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt cũng được triển khai, từ chuỗi livestream "Tinh hoa Việt" định kỳ vào ngày 15 hàng tháng đến các sự kiện giới thiệu đặc sản OCOP của nhiều địa phương gồm Đà Nẵng, Thái Nguyên...

Hơn 99% nhà bán đang hoạt động trên Shopee là nhà bán trong nước, với hơn 11 triệu mặt hàng "made-in-Vietnam", tiêu thụ trung bình hàng trăm triệu sản phẩm mỗi quý.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến, Shopee ra mắt mô hình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling), triển khai song song với chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP), giúp nhà bán chủ động danh mục, giá và chiến lược thị trường, đồng thời tận dụng hạ tầng logistics và marketing của nền tảng. Erosska và DalatFarm là hai ví dụ tiêu biểu. Cụ thể, DalatFarm từng bước chuyển dịch sang thương mại điện tử, chọn SIP làm kênh xuất khẩu chiến lược, mở rộng cánh cửa đưa các sản phẩm mang bản sắc Việt như trà và cà phê đến với người tiêu dùng quốc tế. Trong khi đó, Erosska ghi nhận tăng trưởng doanh thu gấp 10% tại Malaysia và gia tăng tương tác tại Singapore nhờ mở rộng với mô hình Direct Selling. Bên cạnh đó, Shopee ký biên bản ghi nhớ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai chương trình "Shopee EZXports: Vietnam Everywhere", hỗ trợ MSME Việt mở rộng xuất khẩu trực tuyến tại Đông Nam Á.

Các sáng kiến hỗ trợ MSME đã mở rộng dư địa tăng trưởng mới cho hàng Việt trên thị trường quốc tế, ghi nhận hơn 180 triệu USD giá trị xuất khẩu tính đến cuối năm 2025.

Với đà tăng trưởng hiện có, năm 2026 nền tảng tiếp tục tái đầu tư hệ sinh thái, nâng cao trải nghiệm mua sắm an toàn, hấp dẫn, đồng thời hỗ trợ MSME và nhà bán mở rộng quy mô kinh doanh. "Về lâu dài, giá trị cốt lõi của nền tảng là xây dựng trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy cho người tiêu dùng, song song với môi trường được bảo vệ cho thương hiệu và nhà bán", ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết. Theo ông, người dùng ngày càng kỳ vọng trải nghiệm mua sắm liền mạch, đảm bảo chất lượng và an toàn giao dịch. Vì vậy, Shopee sẽ tiếp tục mở rộng miễn phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả giao nhận, siết chính sách chính hãng trên Shopee Mall và phát triển các hình thức mua sắm kết hợp giải trí.

Với người bán và thương hiệu, tăng trưởng bền vững ngày càng phụ thuộc năng lực tổ chức, vận hành mô hình kinh doanh. Shopee xác định vai trò không chỉ là kênh bán hàng mà còn giúp nhà bán đơn giản hóa hoạt động. Năm nay, nền tảng tập trung hoàn thiện hệ sinh thái công cụ, phát triển các giải pháp AI, dịch vụ xây dựng thương hiệu và nội dung, nhằm nâng cao hiệu quả với cùng nguồn lực. Song song thị trường trong nước, sàn tiếp tục đồng hành cùng người bán, thương hiệu Việt mở rộng ra Đông Nam Á thông qua các chương trình xúc tiến xuất khẩu, khai thác tối đa tiềm năng sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.