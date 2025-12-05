Shopee đánh dấu 10 năm hỗ trợ người bán với doanh số 270 tỷ USD

Trong một thập kỷ, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên Shopee đạt hơn 270 tỷ USD doanh số, cho thấy thương mại điện tử giữ vai trò lớn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Ngày 1/12 tại TP HCM, Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil kỷ niệm 10 năm thành lập. Dịp này, Shopee lần đầu ra mắt báo cáo tác động "Hành trình 10 năm đồng hành cùng người bán" (A Decade of Impact for Sellers) và chuỗi phim tài liệu "Gìn giữ bản sắc văn hóa" (Keeping Cultures Alive) trên toàn khu vực. Hai ấn phẩm khắc họa hành trình các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trên thế giới tận dụng Shopee để phát triển kinh doanh, gìn giữ di sản văn hóa và nâng cao đời sống trong thập kỷ qua.

Theo báo cáo, từ khi ra mắt năm 2015, Shopee luôn cam kết hỗ trợ nhà bán hàng tham gia và thành công trong nền kinh tế số. Trong một thập kỷ, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã từng bước phát triển trên nền tảng, đạt tổng doanh số hơn 270 tỷ USD.

Mỗi năm, ngày càng nhiều nhà bán hàng lựa chọn tham gia nền tảng, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp MSME tăng trung bình gấp đôi hàng năm. Trong đó, có tới 80% nhà bán hàng ở khu vực địa phương ngoài các thành phố lớn đã tận dụng nền tảng để tiếp cận người mua mới tại thị trường trong nước và mở rộng cơ hội kinh doanh ra khu vực.

Không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh, các nhà bán hàng còn trau dồi kỹ năng số và nâng cao sự tự tin thông qua các chương trình đào tạo trên Shopee. Tính đến nay, hơn 7,6 triệu nhà bán hàng MSME đã tham gia vào các khóa học tại Học viện Shopee (Shopee University) với hơn 1.500 học phần trực tuyến cùng nhiều buổi tập huấn trực tiếp được tổ chức tại 318 thành phố trên khắp Đông Nam Á và Đài Loan.

"Một thập kỷ qua là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi nền kinh tế số mở ra những cơ hội mới cho mọi người và doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng cộng đồng các nhà bán hàng MSME - những người đã đặt viên gạch đầu tiên cùng nền tảng trong hành trình này, và đến nay vẫn tiếp tục đồng hành, phát triển để tạo nên những câu chuyện thành công mới", ông Terence Pang, Giám đốc điều hành Shopee chia sẻ.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết, hành trình 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số. "Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển, từ những bước khởi đầu tại thị trường nội địa đến khi vươn ra khu vực", ông Tuấn Anh nói và cho biết, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia.

Khi bối cảnh số thay đổi, các nhà bán hàng MSME đã thích ứng bằng cách tận dụng hệ sinh thái nội dung và các tính năng của Shopee để tiếp cận người mua trực tuyến hiệu quả. Các công cụ như Shopee Live và Shopee Video giúp người bán tương tác với khách hàng theo cách sinh động hơn. Từ khi ra mắt, số lượng đơn hàng qua Shopee Live của các nhà bán hàng MSME tăng trung bình hơn 300% mỗi năm, giúp họ nâng cao mức độ gắn kết với người dùng và thúc đẩy doanh số mạnh mẽ.

Với những nhà bán hàng chưa có kinh nghiệm marketing hoặc nguồn lực chuyên trách, các giải pháp Tiếp thị liên kết Shopee (AMS) giúp nhà bán tăng độ nhận diện và mở rộng tệp khách hàng thông qua việc hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng (KOL). AMS đã đóng góp giúp doanh nghiệp tăng 30% số lượng đơn hàng, cho thấy các công cụ marketing đơn giản nhưng phù hợp vẫn có thể tạo ra kết quả tăng trưởng đáng kể.

Với những nhà bán hàng sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế, chương trình xuất khẩu trực tuyến của Shopee (SEP) giúp đơn giản hóa hành trình xuất khẩu bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp đăng bán sản phẩm tại nhiều quốc gia trong khu vực. Từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 2,1 triệu nhà bán hàng MSME tham gia chương trình để xuất khẩu.

Trong một thập kỷ phát triển, Shopee đã đồng hành cùng hàng triệu người tiêu dùng, giúp họ tiếp cận hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu, dù ở bất kỳ đâu. Hiện nay, người dùng tại hơn 400 thành phố thường xuyên mua sắm trên nền tảng; hơn 140 tỷ sản phẩm đã được giao đến cho người dùng ở khu vực ngoại thành.

Sự phát triển của nền kinh tế số cũng đã tạo điều kiện gia tăng cơ hội việc làm và thu nhập tại địa phương trên khắp khu vực. Hơn 97% nhân sự của Shopee là nhân lực địa phương, trong khi hơn 23 triệu đối tác liên kết và sáng tạo nội dung tham gia chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee (SAP) để mở rộng nguồn thu nhập. Đến nay, thu nhập thông qua chương trình liên kết đã tăng trung bình hơn 90% mỗi năm, cho thấy thương mại điện tử không chỉ mang lại tiện ích mua sắm mà còn mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng.

