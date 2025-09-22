ShopDunk tung loạt ưu đãi mua iPhone 17

ShopDunk giảm đến 4 triệu đồng khi chi trả qua các đối tác tài chính, trợ giá ba triệu đồng khi thu cũ đổi mới, trả góp 0%...

Ngoài ra, ShopDunk có những ưu đãi riêng cho từng dòng máy. Mức ưu đãi, điều kiện áp dụng có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản dung lượng, màu sắc và đối tác tài chính. Cụ thể ưu đãi theo từng dòng sản phẩm của ShopDunk như sau:

iPhone 17 Pro Max giá từ 37,9 triệu đồng kèm bộ quà tặng đến một triệu đồng, ưu đãi thanh toán lên tới 4 triệu đồng, thu cũ đổi mới đến ba triệu, mua kèm tai nghe Sony giảm thêm hai triệu đồng cùng hỗ trợ trả góp 0%.

Loạt ưu đãi tài chính giúp người dùng dễ dàng mua các dòng iPhone 17 cao cấp. Ảnh: ShopDunk

iPhone 17 Pro giá từ 34,9 triệu đồng tặng kèm bộ quà trị giá một triệu đồng, ưu đãi thanh toán lên đến 4 triệu đồng, thu cũ đổi mới đến ba triệu đồng và trả góp 0%.

iPhone Air giá từ 31,4 triệu đồng tặng kèm bộ quà đặc quyền đến một triệu đồng, ưu đãi thanh toán đến 4 triệu đồng, thu cũ đổi mới trợ giá thêm đến 3 triệu đồng và trả góp 0%.

iPhone 17 có giá từ 24,9 triệu đồng kèm bộ quà đặc quyền đến một triệu đồng, ưu đãi thanh toán đến 4 triệu đồng, trợ giá thêm ba triệu đồng thu cũ đổi mới iPhone, trả góp 0%.

iPhone 17 series trên tay người dùng Việt Nam vào ngày 19/9. Ảnh ShopDunk

Theo đại diện ShopDunk, xu hướng chung của thị trường iPhone năm nay là ưu đãi tài chính và thu cũ đổi mới, thay vì tặng quà vật phẩm như các năm trước.

"Các chương trình ưu đãi phản ánh nhu cầu tiết kiệm trực tiếp vào giá trị sản phẩm, hoặc giảm áp lực tài chính bằng trả góp dài hạn của người dùng", đại diện ShopDunknói.

Ví dụ với chương trình giảm trực tiếp, người mua iPhone 17 có thể tiết kiệm 5-8 triệu đồng. Với hình thức đổi máy cũ lấy máy mới, người dùng nhận được hỗ trợ 3-4 triệu đồng tùy dòng sản phẩm, bên cạnh voucher hoặc khuyến mãi thêm khi thanh toán thông qua đối tác tài chính. Khi trả góp 0% người dùng có thể lựa chọn kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, trả trước chỉ khoảng 30% giá trị sản phẩm. Đây được xem là phương án phổ biến và thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc dân văn phòng.

Để tận dụng các chương trình ưu đãi, người mua nên hỏi kỹ về điều kiện và thể lệ áp dụng. Nếu muốn giảm giá mua trực tiếp, mọi người nên chọn các ưu đãi về thanh toán và thu cũ đổi mới, trả góp 0%. Nếu khách hàng muốn mua nhiều thiết bị với giá tốt, nên chọn mua dòng promax với nhiều ưu đãi mua thiết bị khác.

ShopDunk là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), vận hành hệ thống cửa hàng và kênh bán trực tuyến, cung cấp sản phẩm Apple chính hãng VN/A cùng nhiều hỗ trợ, ưu đãi tài chính. Thông tin chi tiết xem website của ShopDunk hoặc liên hệ hệ thống cửa hàng ShopDunk trên toàn quốc.

Văn Hà