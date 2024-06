Shipper vượt khó giao hàng mùa mưa

Đội ngũ shipper gặp nhiều khó khăn những ngày trời mưa bão vì đường ngập, dễ trơn trượt; việc bảo quản hàng hóa cũng phải cẩn thận hơn để đảm bảo khô ráo cho khách.

Tại TP HCM, với khối lượng hàng hóa lớn cần luân chuyển mỗi ngày, đội ngũ shipper BEST Express ngày mưa cũng như ngày nắng, phải tranh thủ lên đường giao hàng từ sáng sớm để kịp tiến độ.

Do trở ngại thời tiết, thời gian giao hàng của shipper vào mùa mưa thường bị kéo dài hơn đồng thời việc bảo quản che chắn hàng hóa cũng đòi hỏi phải kỹ hơn để đảm bảo hàng khô ráo, an toàn.

Shipper tại khu vực Quận 12 (TP HCM) gia cố thùng hàng đề phòng trời mưa. Ảnh: BEST Express

Anh Duy, shipper tại bưu cục BEST Express xã Bình Chánh cho biết, khu vực Bình Chánh nằm ở ngoại thành nên các tuyến giao hàng thường khá xa, vào mùa mưa việc đi lại càng khó do đường ngập, gió mạnh, tốc độ di chuyển chậm và hàng hóa thường bị ẩm ướt.

Anh Tiến, một shipper khác của BEST Express đang phụ trách khu vực quận Tân Phú chia sẻ thêm, nghề giao hàng đòi hỏi phải đúng hẹn nhưng thực tế vào lúc mưa gió có thể làm đường trơn trượt, ướt hàng hóa, dễ bị khách hàng từ chối nhận hàng...

Là shipper khu vực Bình Chánh hơn một năm nay, chị Phượng cũng chia sẻ nhiều câu chuyện giao hàng dở khóc dở cười. Có lần chị đang giao hàng thì trời mưa lớn, con hẻm dẫn vào nhà khách bị ngập cao, không thể mạo hiểm đưa xe hàng vào khu đường ngập, chị gửi xe ở quán tạp hóa đầu hẻm và chấp nhận lội bộ mấy trăm mét để vào trong giao hàng cho khách.

"Giao hàng những ngày mưa lũ, đôi khi đồng nghĩa với việc đánh đổi sức khỏe và cả sự an toàn của bản thân để hoàn thành công việc", chị Phượng nói.

Shipper bưu cục Tên Lửa (quận Bình Tân, TP HCM) tranh thủ xếp hàng đi giao trước cơn mưa buổi chiều. Ảnh: BEST Express

Bất chấp khó khăn, các bưu cục nhượng quyền BEST Express cho biết đội ngũ nhân viên luôn ứng biến linh hoạt với thời tiết để đảm bảo hiệu suất giao hàng. Tốc độ giao hàng vào ngày mưa bị chậm lại nên anh em cố gắng giao thêm giờ để đảm bảo xử lý hết hàng hóa trong ngày. Qua những đoạn đường mưa lớn hay có giông lốc, anh em tìm tạm chỗ trú mưa để đảm bảo an toàn cho hàng hoá và bản thân.

Anh Hoàng, chủ bưu cục BEST Express Tên Lửa (quận Bình Tân, TP HCM) cho biết shipper tại bưu cục anh trung bình mỗi ngày giao khoảng 100 đơn hàng, thông thường anh em giao đến 14 h là hoàn tất, tuy nhiên vào mùa mưa, việc giao hàng có thể kéo dài đến 16, 17 h thậm chí có những khu vực ngập đường, shipper phải đợi đến tối muộn mới tiếp cận được nhà khách để hoàn tất giao đơn.

"Mùa mưa anh em shipper vất vả lắm, đội mưa chạy hàng chục km, mà nhiều khi khách từ chối nhận hàng, anh em không được nhận thù lao", anh Hoàng nói thêm.

Shipper bưu cục Tân Phú (TP HCM) đang chuẩn bị giao đợt hàng cuối. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau 5 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

Thế Đan