Shipper từ Long An lên TP HCM giao hàng mỗi ngày

Sống cùng gia đình tại Long An nhưng anh Nguyễn Anh Vũ đều đặn đi lên TP HCM làm việc với quãng đường giao hàng và đi về giữa hai nơi hơn 100 km mỗi ngày.

BEST là công ty chuyển phát nhanh đầu tiên mà anh Nguyễn Anh Vũ, nhân viên bưu cục BEST Express Tân Túc, Bình Chánh công tác. Trước đó, anh chưa từng có kinh nghiệm trong ngành logistics và cũng không hề tiếp xúc với công việc kho vận, giao nhận.

Ngày đầu từ Long An lên nhận việc, anh chưa biết cách sắp xếp hàng hóa để đi giao đạt hiệu quả. Thậm chí, khi cầm đơn hàng trên tay, anh cũng không hình dung được sẽ giao như thế nào, gặp khách hàng phải nói gì. Không ít lần anh đi lạc đường, giao đơn trễ... bị khách hàng "chê". Khi đó, anh có phần nản lòng, nhưng lại tự động viên bản thân: người khách làm được, mình cũng phải làm được, anh lại quyết tâm nhiều hơn. Nhờ sự chỉ dẫn của các anh em kỳ cựu, anh Vũ nắm được cách thao tác công việc và dần bắt kịp mọi hoạt động.

Anh Nguyễn Anh Vũ, nhân viên bưu cục BEST Express Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: BEST Express

Vượt qua những trở ngại ban đầu, anh dần vươn lên thành nhân viên giao nhận giỏi, dẫn đầu tỷ lệ giao hàng thành công tại bưu cục. Nghiệp vụ được nâng cao, anh giao hàng hiệu quả, tỷ lệ đơn thành công cao, khiến anh muốn gắn bó lâu dài cùng đơn vị.

Chia sẻ bí quyết giao hàng, anh cho biết, điều kiện cần nhất là giao tiếp mềm mỏng, chăm sóc khách hàng khéo léo, khi gặp khó khăn phải tìm cách xử lý, không được nản chí, lùi bước. Đặc biệt, khi gặp những khách hàng có yêu cầu vượt quá phạm vi xử lý của shipper, nhân viên giao hàng nên báo ngay cho shop để tìm hướng xử lý, tránh việc tự quyết định gây thiệt hại về đơn hàng. Trong mọi hoàn cảnh, shipper cũng cần giữ thái độ bình tĩnh và giao tiếp chuẩn mực với khách bởi shipper là bộ mặt của đơn vị, giúp tăng trải nghiệm của người dùng với doanh nghiệp.

Anh Vũ kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Hiện, anh Vũ vẫn đang sống cùng gia đình tại Long An. Mỗi ngày, anh di chuyển hơn 100 km tính cả quãng đường giao hàng và di chuyển về nhà. "Thời gian làm việc linh hoạt, anh em đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có khó khăn và mức thu nhập ổn định và có cải thiện so với công việc trước đây là những lý do khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với công việc này", anh Vũ tâm sự.

Vừa giao hàng, anh vừa nuôi mơ ước tích lũy tài chính để sau này có thể mở một quán ăn nhỏ tại quê nhà Long An, tiện chăm sóc ba mẹ lớn tuổi.

Là một trong 45 nhân viên giao nhận xuất sắc của BEST trên toàn quốc, anh Vũ vẫn khiêm tốn nói thành tích còn nhỏ so với nhiều anh em khách trong bưu cục. Phần thưởng này là sự khích lệ lớn, tiếp thêm động lực cho anh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm mới 2024, anh mong sẽ được phục vụ nhiều khách hàng hơn.

Top nhân viên giao nhận xuất sắc là chương trình tri ân được BEST tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.