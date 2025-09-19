Shipper nhặt được thỏi vàng 2,2 kg

Trung QuốcXiao Xie phát hiện một thỏi vàng nặng 2,2 kg, trị giá gần 2 triệu tệ rơi trên đường phố Thâm Quyến nên đã nhặt và giao lại cho cảnh sát.

"Thỏi vàng nặng lắm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ người mất chắc hẳn đang rất lo lắng nên đem giao cho cảnh sát luôn", Xiao Xie, 17 tuổi, nhân viên giao hàng nói.

Thỏi vàng hơn 2,2 kg, giá gần 2 triệu tệ Xiao Xie nhặt được. Ảnh: QQ

Cảnh sát Hou Guodong tiếp nhận thỏi vàng do Xiao Xie giao nộp, sau đó trích xuất camera và phát loa tìm chủ sở hữu. Vài giờ sau, chủ nhân thỏi vàng đã đến nhận lại sau khi cung cấp đủ giấy tờ mua bán và thông tin xác minh.

Chủ nhân thỏi vàng gửi 1.000 tệ để cảm ơn nhưng Xiao Xie từ chối.

"Đây là lần đầu tôi nhìn thấy thỏi vàng lớn như vậy, rất vui vì giúp được người khác. Có thể coi là một cái duyên", cậu nói.

Xiao Xie trả lời phỏng vấn báo chí hôm 17/9, ở Shuibe, Thâm Quyến. Ảnh: QQ

Xiao Xie quê Triều Sán, Quảng Đông, nhân viên giao hàng cho một cửa hàng tại Thâm Quyến. Quản lý nhận xét dù mới đi làm, cậu luôn trách nhiệm, giao hàng đúng hẹn. Đại diện công ty cho biết sẽ tuyên dương và khen thưởng hành động đẹp của nam shipper.

Khu phố Shuibe, nơi Xiao nhặt được thỏi vàng, là trung tâm giao dịch và chế tác vàng bạc lớn nhất Trung Quốc, tập trung 70-80% lượng giao dịch trong cả nước.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Nhiều người khen ngợi lòng trung thực của chàng trai trẻ.

Bảo Nhiên (Theo QQ)