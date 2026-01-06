Shipper Mỹ tông ôtô vào bé 10 tuổi vì tưởng nhầm lấy trộm hàng

MỹKhi shipper giao nhầm gói hàng của hàng xóm vào nhà mình, cậu bé 10 tuổi mang trả lại đúng địa chỉ nhưng shipper tưởng đang ăn cắp nên lao ôtô tới, may không đâm trúng.

William White Jr., 41 tuổi, tài xế giao hàng của Bưu điện Mỹ (USPS), bị cáo buộc cố tình tông vào một bé 10 tuổi tại một khu dân cư ở hạt Escambia, bang Florida vào ngày 27/12/2025 khi cậu bé đang đi xe scooter chở theo gói hàng đem trả lại.

Tài xế William White. Ảnh: People

Theo báo cáo của cảnh sát, "William đã giao một gói hàng đến nhầm địa chỉ. Đứa trẻ nhận thấy gói hàng đó dành cho địa chỉ nhà hàng xóm liền đặt lên xe điện của mình để mang đến đúng nơi".

William White nhìn thấy cậu bé cầm gói hàng và nghĩ đang cố gắng ăn cắp. Anh ta "cố tình lái xe của USPS về phía đứa trẻ và cán qua chiếc xe scooter", suýt chút nữa đã đâm trúng cậu bé. Hành vi của William White đã khiến cậu bị thương ở mắt cá chân khi cố gắng tránh chiếc xe.

"Đứa trẻ đã kịp chạy vào sân gần đó trước khi chiếc xe tay ga bị đâm", báo cáo của cảnh sát nêu rõ, đồng thời cho biết William White sau đó đã lấy chiếc xe scooter ra gầm xe tải, quát mắng một hồi rồi mang chiếc scooter đi.

"Đây không chỉ là vụ va chạm vô tình với đứa trẻ 10 tuổi trên đường, đó là cố ý", đại úy Jason King thuộc Cảnh sát giao thông bang Florida nói với truyền thông hôm 4/1.

Xe tải giao hàng của Bưu điện Mỹ, phương tiện được William White dùng để gây án với cậu bé 10 tuổi. Ảnh: People

"Đó là một đứa trẻ 10 tuổi đi xe scooter, chứ không phải là một tên trộm vặt chạy đến giật những gói hàng bạn vừa giao xong", đại úy Jason nói và cho rằng đáng lẽ một cuộc trò chuyện ngắn có thể giải quyết được vấn đề thay vì lập tức dùng vũ lực, hoặc làm tình hình leo thang vượt quá mức cần thiết.

William White đã bị thẩm vấn và bắt vào 31/12, khi anh ta đến nơi làm việc. Hiện anh ta đối mặt các tội danh Hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm, Trộm cắp vặt và Phá hoại tài sản.

Bị cáo đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 5.500 USD và đang chờ ngày ra tòa tiếp theo.

Hải Thư (Theo People, Law and Crime)