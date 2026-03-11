Shipper hủy đơn, cứu hơn 600 hộ dân khỏi vụ nổ khí gas

Trung QuốcPhát hiện mùi khí gas lạ, Yin Zhongyu, người giao hàng ở Hàng Châu quyết định bỏ lỡ loạt đơn hàng để báo cảnh sát, kịp thời cứu 647 hộ dân khỏi nguy cơ cháy nổ.

Chiều 10/3, chính quyền quận Thượng Thành, thành phố Hàng Châu tổ chức lễ tuyên dương Yin Zhongyu, 36 tuổi, quê Cáp Nhĩ Tân. Nam tài xế giao đồ ăn được vinh danh nhờ sự cảnh giác, giúp ngăn chặn sự cố rò rỉ khí gas vào cuối tháng 2.

Sự việc xảy ra khoảng 12h ngày 28/2. Khi đang chạy xe qua đường Tiền Giang để kịp giao hàng trong giờ cao điểm, Yin ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc. Dù áp lực thời gian lớn, cảm giác bất an khiến anh quyết định quay xe lại kiểm tra. "Tôi còn rất nhiều đơn hàng chưa hoàn thành, nhưng mùi gas ấy cứ vương vấn trong tâm trí", nam shipper 6 năm tuổi nghề nhớ lại.

Yin dừng lại kiểm tra khi thấy có mùi gas. Ảnh cắt từ video

Sau khi hỏi thăm người dân và xác định khí gas rò rỉ từ đường ống ngầm, Yin lập tức báo cảnh sát. Khoảng 5 phút sau, lực lượng cứu hỏa và đội cứu hộ khẩn cấp có mặt. Theo cơ quan chức năng, đây là sự cố rò rỉ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự an toàn của 647 hộ gia đình và 20 cửa hàng lân cận.

Vì nán lại hiện trường chờ lực lượng chức năng, Yin lỡ 5 đơn hàng đang chờ giao. Điều này đồng nghĩa với việc anh bị trừ thu nhập trực tiếp và giảm điểm tín nhiệm trên ứng dụng. "Lúc đó tôi cũng thấy hơi tiếc vì ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng nếu gặp lại tình huống tương tự, tôi vẫn làm vậy", anh nói.

Ghi nhận hành động của Yin, Sở Công tác Xã hội địa phương đã trao tặng anh giấy khen và bộ dụng cụ cứu hộ. Kết thúc buổi lễ, nam tài xế lặng lẽ đặt bó hoa vào thùng hàng sau xe máy, tiếp tục công việc thường nhật.

Trước Yin Zhongyu, sự nhạy bén của nhiều tài xế giao hàng cũng từng cứu sống người gặp nạn. Tháng 8/2025, tại tỉnh Hồ Nam, chị Chen (chủ một kho đông lạnh) mắc kẹt trong kho âm 20 độ C suốt 20 phút. Khi chị bắt đầu kiệt sức và hạ thân nhiệt, shipper Liu Xu đi ngang qua nghe thấy tiếng động lạ nên đã kịp thời giải cứu. Chị Chen sau đó tặng hoa, tiền thưởng và ngỏ ý chia cổ phần công ty để tạ ơn ân nhân.

Nhật Minh (Theo Sina)