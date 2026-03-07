Shipper hầu tòa vì vứt cá rồng nghìn đô của khách vào thùng rác

SingaporeShipper nhận đơn hàng là con cá rồng 1.500 SGD (31 triệu đồng), khi app bị lỗi không mang trả bên bán cũng không báo khách mua mà để chết, ném thùng rác.

Ngày 5/3, shipper cùa hãng Lalamove, Mohamad Isman Rosli, 26 tuổi, đã bị tòa án phạt 2.000 SGD (41 triệu đồng) với tội danh Gây thiệt hại tài sản. Anh ta có phiên tòa thứ hai đang chờ, với tội Khai man do khi làm việc với cảnh sát khai đã mang trả hàng cho trại cá.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/10/2025, trớ trêu thay cũng là đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp làm shipper. Đơn hàng của anh là một con cá rồng đỏ châu Á từ trang trại cá, cần giao đến khách hàng.

Cá rồng châu Á được coi là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Pinterest

Khoảng 21h hôm đó, Isman đến trang trại để lấy con cá đựng trong túi nhựa. Anh biết cá còn sống.

Khoảng 40 phút sau, đơn hàng giao hàng bị hủy do lỗi ứng dụng.

Tuy nhiên, Isman đã không trả lại cá cho trang trại cũng không giao cho khách hàng. Thay vào đó, anh ta để nó trong túi nhựa trong xe của mình suốt 4 bốn giờ mà không chăm sóc đúng cách.

Khoảng 1h sáng hôm sau, sau khi hoàn tất các chuyến giao hàng khác, Isman quay trở lại trang trại nuôi cá để trả hàng nhưng thấy đã đóng cửa.

Sau đó, anh ta mang con cá về nhà và phát hiện đã chết, liền vứt con cá vào thùng rác và không thông báo cho trang trại hay khách hàng về sự việc.

Cùng ngày, một đại diện của trại cá trình báo cảnh sát, nói cá đã bị mất tích và không thể liên lạc được với shipper Isman.

Một ngày sau, Isman bị cảnh sát thẩm vấn. Anh ta nói dối rằng đã trả lại con cá cho trang trại vào ngay nửa đêm. Do đó, cảnh sát đã dành nguồn lực để điều tra vụ việc, phân tích đoạn phim từ camera giám sát và ghi lại thêm lời khai của Isman.

Isman chỉ thú nhận việc vứt con cá chết sau khi bị đối chất với đoạn phim từ camera giám sát khu nhà anh ta ở.

Hải Thư (Theo CNA)