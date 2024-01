Shipper giao hơn trăm đơn mỗi ngày, không ngại làm ngoài giờ

Bình DươngTừng phải bù tiền đền shop, sau ba năm làm việc tại BEST Express, anh Phạm Việt Phương trở thành shipper xuất sắc, mỗi ngày giao tới 120 đơn hàng.

Tuy không còn trẻ tuổi, sung sức như các bạn shipper trẻ nhưng nhờ cách sắp xếp hàng hóa thông minh và lên lộ trình giao hàng hợp lý, anh Phạm Việt Phương đang là shipper chủ lực của bưu cục nhượng quyền BEST Express Thủ Dầu Một. Một mình anh phụ trách toàn bộ lương hàng hóa giao nhận tại phường Phú Cường, phường Chánh Nghĩa của TP Thủ Dầu Một, với diện tích gần 9 km2 và số lượng cư dân hơn 16.000 người. Mỗi ngày anh đều giao 100-120 đơn, một tháng lên gần 3.500 đơn.

Anh cũng là một trong 45 nhân viên giao nhận xuất sắc của BEST trên toàn quốc. Đây là chương trình tri ân được BEST tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

"Tôi rất vui bởi sự cố gắng, nỗ lực, cách làm việc được công ty ghi nhận và đánh giá cao", anh Phương tâm sự.

Anh Phạm Việt Phương, nhân viên giao nhận của bưu cục BEST Express Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: BEST Express

Nhớ lại ngày đầu làm việc tại BEST Express, từng phải bồi thường tiền hàng cho chủ shop, anh Phương ý thức hơn về sự cẩn thận để tránh mọi rủi ro phát sinh trong quá trình giao hàng. Theo đó, với đơn thu hộ COD, anh thường thuyết phục khách thanh toán đơn hoàn tất mới giao hàng, từ chối trường hợp giao nợ dẫn đến thiếu COD, phải bù tiền cho shop.

Giao hàng nhiều năm, nhiều khách quen mặt, nhớ tên thậm chí còn nhờ anh mang hàng về nhà, 8-9h tối khách tự ghé qua nhà anh nhận hàng. Đôi khi, anh chủ động giao cho khách ở gần ngay trong tối để họ có thể nhận hàng sớm nhất. Hết giờ giao hàng, anh vẫn nhiệt tình hỗ trợ khi khách có nhu cầu.

Anh cho biết, khu vực mình phụ trách có nhiều khu công nghiệp. Dịp cận Tết là thời điểm nhiều đơn vị tăng ca ngoài giờ, anh em công nhân khó sắp xếp nhận hàng vì thời gian nghỉ ca quá ngắn, do đó, anh Phương cố gắng linh hoạt hỗ trợ, tạo điều kiện để khách có thể nhận hàng sớm.

Anh Phương (thứ 3 từ trái sang) nhận quà vinh danh shipper xuất sắc. Ảnh: BEST Express

Để giao hàng hiệu quả, anh đặt cho mình quy tắc: hàng của ngày nào giao dứt điểm ngày đó. Anh cố gắng hoàn tất đơn trong ngày, tránh tồn hàng, dồn hàng gây áp lực cho các ngày sau. Theo anh, hoàn tất giao hết lượng hàng hóa trong ngày không chỉ giúp tỷ lệ giao đơn của shipper tăng cao mà còn tạo điều kiện cho anh em được nhận thưởng chuyên cần, thưởng nhân viên xuất sắc. Hơn nữa, thành tích giao hàng tốt, thu nhập cũng ổn định hơn.

"Tôi hi vọng lượng đơn giao ổn định, nhiều hơn để gia tăng thu nhập. Ngoài ra, tôi cũng mong khách hàng sẽ hưởng ứng phương thức thanh toán không tiền mặt với những đơn COD để vừa an toàn, đảm bảo, anh em giao hàng đỡ áp lực khi cầm tiền mặt", anh Phương chia sẻ.

Anh Phương chuẩn bị lên đường đi giao hàng. Ảnh: BEST Express

Đến nay, BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh