Shipper gây tai nạn: Tài xế hay công ty quản lý phải bồi thường?

Trung QuốcShipper Tiểu Quang chạy xe máy điện giao hàng, tông phải bà bầu khiến cô sinh non, song tòa cho rằng anh đang "làm nhiệm vụ" nên công ty quản lý phải bồi thường.

Ngày 24/11, Tòa án nhân dân cấp cao Thượng Hải xét xử vụ kiện trách nhiệm tai nạn giao thông tổn hại đến trẻ sơ sinh trong thời kỳ bào thai, giữa nguyên đơn là bé Tiểu Kỳ, được đại diện bởi người giám hộ là mẹ ruột.

Bị đơn là shipper giao đồ ăn, Tiểu Quang và công ty quản lý.

Hồ sơ thể hiện, tháng 8/2024, Tiểu Quang đang điều khiển xe máy điện trên đường giao đồ ăn đã va chạm với chị Giao, người cũng đang đi xe máy điện, khiến chị này bị thương.

Một shipper đang giao đồ ăn cho khách hàng bằng xe máy điện trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Vào thời điểm đó, chị Giao mang thai hơn 32 tuần đã bị gãy xương ở phần trên xương chày trái, cần phải phẫu thuật dưới gây mê toàn thân.

Các bác sĩ thông báo vụ tai nạn xe máy có thể gây bong nhau thai, đe dọa chuyển dạ sớm. Việc gãy xương có thể dẫn đến huyết khối tĩnh mạch, thai nhi suy yếu và các nguy cơ khác cho cả mẹ và thai nhi...

Giao sinh non bé Tiểu Kỳ bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 34 của thai kỳ. Em bé do sinh non và có các triệu chứng như hội chứng suy hô hấp sơ sinh và ngạt thở nhẹ ở trẻ sơ sinh, đã được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhi Thượng Hải để điều trị nội trú và xuất viện 17 ngày sau đó.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát giao thông đã cấp "Giấy chứng nhận trách nhiệm tai nạn giao thông đường bộ", xác định shipper Quang phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn. Giao không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Không đạt được thỏa thuận về khoản bồi thường, chị Giao với tư cách là đại diện pháp lý của con trai sơ sinh đã đệ đơn kiện Quang và công ty quản lý của anh, yêu cầu bồi thường các chi phí y tế, phí luật sư và các chi phí khác phát sinh do sinh non. Tổng cộng hơn 22.000 nhân dân tệ (81 triệu đồng).

Công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm

Tòa án nhân dân sơ thẩm, khu vực mới Phố Đông trước đó phán quyết rằng dù nguyên đơn Tiểu Kỳ vẫn trong giai đoạn thai nhi khi xảy ra tai nạn, nhưng hiện bé đã được sinh ra và có quyền yêu cầu bồi thường những tổn thất phải chịu từ vụ va chạm.

Giao bị tai nạn ở tuần thứ 32 của thai kỳ, dẫn đến gãy xương vụn và phải phẫu thuật khẩn cấp dưới gây mê toàn thân. Tuy nhiên, ca phẫu thuật này có thể gây thiếu oxy và gây nguy hiểm cho sức khỏe của thai nhi. Trong hoàn cảnh này, quyết định mổ lấy thai trước khi gây mê toàn thân của Giao là hợp lý. Nguyên đơn đã được nhập viện ngay sau khi sinh non. Do đó có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại mà nguyên đơn yêu cầu bồi thường và tai nạn.

Về bị đơn, nghề nghiệp của Quang là tài xế giao đồ ăn, và đã ký hợp đồng lao động với một công ty nhân sự. Thông tin đơn hàng giao hàng cho thấy anh ta đang thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra tai nạn. Do đó, vụ việc này nên được coi là xảy ra trong thời gian Quang làm nhiệm vụ.

Với tư cách là người sử dụng lao động, công ty nhân sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại, tòa nêu.

Tòa sơ thẩm yêu cầu công ty phải bồi thường cho nguyên đơn 22.000 nhân dân tệ. Công ty kháng cáo.

Tòa phúc thẩm hôm 24/11 vừa qua vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Bản án có hiệu lực.

Điều 16 Bộ luật Dân sự nước này quy định trong các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của thai nhi, chẳng hạn thừa kế và nhận quà tặng, thai nhi được coi là có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, nếu thai nhi chết lưu, năng lực hành vi dân sự của thai nhi được coi là chưa từng tồn tại.

Trước khi sinh, thai nhi vẫn là một phần cơ thể người mẹ, và quyền của thai nhi phải được cân nhắc kỹ lưỡng với việc bảo vệ quyền cá nhân của người mẹ.

Nếu một phụ nữ mang thai bị tai nạn dẫn đến sảy thai, cô ấy chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho thương tích cá nhân và tổn thương tinh thần của chính mình, và không thể khởi kiện nhân danh thai nhi.

Hải Thư (Theo HangZhouh News)