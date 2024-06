Shipper Đông Nam Bộ giữ hiệu suất giao hơn trăm đơn ngày mưa

Vượt qua khó khăn của mùa mưa, các shipper BEST Express trong khu vực đều giữ vững hiệu suất giao hàng ở mức cao, trung bình giao thành công 100 đơn hàng mỗi ngày.

Mùa mưa ở Đông Nam Bộ thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, đây cũng là thời điểm các shipper "vật lộn" với thời tiết để đưa bưu kiện chuyển phát nhanh đến tay khách hàng.

Anh Nguyễn Tuấn An, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Bến Cầu tại Tây Ninh cho biết địa phương anh từ cuối tháng 5 hầu như ngày nào cũng có mưa, mưa kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối trong khi các tuyến giao nhận hàng hoá đều có cự ly dài, nên vào mùa mưa shipper thường phải tăng ca giao hàng đến tối muộn để đảm bảo hoàn tất kế hoạch giao hàng trong ngày.

Shipper bưu cục Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: BEST Express.

Chị Trần Thị Lan Nhi, trưởng bưu cục BEST Express Dĩ An cho biết bưu cục chị mới đi vào hoạt động tại tỉnh Bình Dương và có đội ngũ 7 shipper. Khác với các bưu cục ở ngoại thành, bưu cục chị đang phụ trách giao nhận hàng hoá phường trung tâm thành phố Dĩ An với mật độ dân cư đông, các tuyến đường tuy ngắn nhưng nhà cửa dày đặc và vào mùa mưa thường có tình trạng ngập đường do nước rút chậm. Do đó, shipper bưu cục chị thường phải "lội nước" khi giao hàng trong thời tiết mưa gió.

Đi lại trong điều kiện mưa gió đã khó, giao nhận hàng trong mùa mưa càng khó hơn nhưng đội ngũ shipper các bưu cục Đông Nam Bộ vẫn tìm cách để giữ vững hiệu suất giao hàng. Mỗi ngày 7 shipper của bưu cục Dĩ An giao và nhận gần 1.000 đơn hàng, trung bình mỗi shipper của đơn vị giao và nhận gần 150 đơn hàng - hiệu suất cao ngang những ngày thời tiết thuận lợi.

Đội ngũ shipper Đông Nam Bộ giữ vững hiệu suất giao hàng mùa mưa. Ảnh: BEST Express

"Kết quả ổn định này là thành quả đến từ cách phân chia tuyến đường giao hàng hợp lý - cách xếp nhóm shipper phù hợp của các bưu cục nhượng quyền trong khu vực và sự đồng lòng của đội ngũ shipper khu vực Đông Nam Bộ", đại diện BEST Express chia sẻ.

Để tạo điều kiện cho các shipper làm việc thuận tiện hơn, vừa qua BEST Express đã trao tặng hàng trăm bộ trang bị dành riêng cho đội ngũ này. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tiếp sức mùa mưa mà đơn vị đang triển khai tại các tỉnh thành TP HCM, Bình Dương và Tây Nguyên.



Bộ trang bị đơn vị gửi tặng đến shipper gồm các vật tư thiết yếu phục vụ hoạt động giao nhận hàng như áo mưa, túi giao hàng và các trang bị cá nhân như găng tay, áo khoác bảo hộ, mũ bảo hiểm, khẩu trang để anh em shipper thuận tiện hơn khi làm việc.

Hiện đơn vị có gần 7.000 shipper đang phụ trách hoạt động giao nhận hàng hóa trên toàn quốc, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động điều phối và luân chuyển hàng hóa trên toàn hệ thống. Dù làm việc tại địa phương nào, các nhân viên giao nhận của đơn vị cũng thể hiện trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành công việc. Chương trình "Tiếp sức mùa mưa" cho đội ngũ nhân viên giao hàng được đơn vị triển khai thời điểm này nhằm khích lệ, động viên tinh thần, giúp các shipper vượt qua mùa mưa bão sắp tới, đảm bảo giao hàng đến tay khách nhanh chóng, an toàn.

Đại diện BEST tặng trang bị Tiếp sức mùa mưa cho đội ngũ nhân viên bưu cục. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau 5 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

