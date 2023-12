Shipper của BEST Express bận rộn giao hàng dịp 12/12

Đáp ứng sản lượng đơn hàng tăng 30-40% trong dịp sale 12/12, các shipper tân dụng thời gian nghỉ, vào ca sớm, tan ca trễ để kịp giao hàng cho khách.

Chương trình sale 12/12 trên các sàn thương mại điện tử kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị giao nhận. Đại diện BEST Express cho biết, sau mỗi dịp sale lớn, shipper của công ty luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất nhằm giao hàng tới tay người dùng sớm nhất.

Đội ngũ shipper tại bưu cục BEST Express tranh thủ thời gian để giao hàng cho khách trong những ngày cao điểm cuối năm. Ảnh: BEST Express

Ngay từ đêm 12/12, những chuyến xe tải chất đầy hàng chuyển phát nhanh đã xuất phát từ các trung tâm phân loại hàng hoá của BEST, mang theo hàng triệu kiện hàng toả đi khắp các vùng miền. Từ các trung tâm phân loại, hàng hoá được chuyển phát nhanh bằng các chuyến xe liên tỉnh cỡ lớn, đưa đến kho tập kết tại 9 khu vực trên toàn quốc, sau đó phân chia về các tỉnh bằng xe tải từ 3,5 đến 8 tấn để giao đến các bưu cục.

Anh Dương, một shipper phụ trách giao hàng tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP HCM cho biết, thường bày hàng trước giờ tan ca ở cổng công ty 15 phút để khách vừa có mặt đọc tên là có thể nhận hàng ngay.

"Khách hàng phần lớn là công nhân, ra vào theo ca và giờ nghỉ ca không dài nên chúng tôi phải tranh thủ để kịp giao hết hàng cho khách, đặc biệt là khi lượng hàng tăng cao sau mỗi đợt sale", anh Dương nói.

Xe tải chất đầy hàng chuẩn bị rời trung tâm phân loại BEST Express ngay trong đêm 12/12 để vận chuyển hàng hoá đi các tỉnh thành. Ảnh: BEST Express

BEST Express cho biết, đơn hàng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao, do đó, để không bị động trong việc xử lý hàng hoá, các bưu cục đều chủ động chuẩn bị đội ngũ nhân sự giao hàng. Cụ thể, mỗi bưu cục đều có phương án dự phòng cho vị trí shipper, nếu có nhân sự nghỉ phép, nghỉ ốm lập tức có người thay thế để đảm bảo việc giao hàng không bị chậm trễ. Thậm chí, khi lượng hàng giao tại các công ty, khu vực làm việc theo giờ hành chính bị tồn đọng nhiều vào thứ 2 do ngày nghỉ cuối tuần, các trưởng bưu cục còn trực tiếp tham gia giao hàng, hỗ trợ shipper.

Ngoài ra, trong những ngày cao điểm, các bưu cục cũng linh hoạt điều chỉnh thời gian đóng, mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao dịch phù hợp, phục vụ tối ưu nhu cầu của khách hàng.

Anh Lưu Đình Hiệp, trưởng bưu cục BEST Express Tân Thuận Đông cho biết, để hiểu hết từng vị trí công việc và có thể hỗ trợ đội ngũ khi cần, anh chủ động tham gia vào tất cả các vị trí công việc tại bưu cục, từ nhập kho hàng hoá, đóng hàng, lên đơn hay giao hàng.

"Tôi muốn tự trải nghiệm để hiểu tường tận các thao tác xử lý công việc, để khi cần có thể hỗ trợ ngay", anh Hiệp nói.

Anh Lưu Đình Hiệp, trưởng bưu cục BEST Express Tân Thuận Đông, TP HCM hỗ trợ công tác giao hàng trong mùa cao điểm. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh sự nỗ lực của các shipper, BEST cũng ghi điểm nhờ chủ động tăng cường hiệu suất vận chuyển, ứng dụng công nghệ vào hầu hết các khâu từ tiếp nhận bưu kiện, vận hành, thanh toán đến tương tác với khách hàng. Nhờ đó, tiến trình xử lý đơn hàng của hệ thống bưu cục vẫn đảm bảo trong giai đoạn cao điểm, không gặp tình trạng ùn tắc, quá tải.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh