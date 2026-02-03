Shipper 'cô đơn' nhất Tây Tạng

Trung QuốcHuang Kaihong là người giao hàng duy nhất tại huyện Mặc Thoát (Tây Tạng), một mình xử lý 200 đơn hàng mỗi ngày giữa địa hình hiểm trở dưới chân dãy Himalaya.

Huyện Mặc Thoát có gần 15.000 dân, là địa phương cuối cùng tại Trung Quốc thông đường bộ. Từ khi dịch vụ giao đồ ăn xuất hiện vào tháng 8/2024, Huang Kaihong trở thành "sợi dây" kết nối nhịp sống của cộng đồng biệt lập này.

Trước khi đến Tây Tạng, chàng trai 24 tuổi làm công nhân nhà máy tại Tô Châu. "Tính tôi không thể ngồi yên", chàng trai quê Tứ Xuyên kể. Sự ngột ngạt tại dây chuyền sản xuất khiến người lớn lên giữa núi rừng như Huang cảm thấy khó thở.

Tháng 7/2024, nghe tin Mặc Thoát cần người xây dựng hệ thống giao hàng, Huang lên đường. Anh chất xe máy, nhu yếu phẩm lên chiếc xe tải nhỏ, vượt 8 tiếng trên đường đèo để bắt đầu cuộc sống mới.

Huang Kaihong, 24 tuổi, là shipper duy nhất tại huyện Mặc Thoát (Tây Tạng) từ tháng 8/2024 đến nay. Ảnh: Douyin

Những ngày đầu, Huang tự lái xe máy để "vẽ bản đồ". Anh gõ cửa hơn 300 hộ kinh doanh ở huyện, giải thích về dịch vụ giao hàng trực tuyến. Ban đầu người dân rất nghi ngờ về tính khả thi của dịch vụ này. Có quán ăn Huang phải quay lại tới 4 lần mới nhận được cái gật đầu của chủ tiệm. Đến nay, hơn 70 cửa hàng tại Mặc Thoát đã treo biển giao hàng trực tuyến.

Thử thách lớn nhất với Huang không phải sự cô đơn, mà là thiên tai. Mặc Thoát có nửa năm là mùa mưa, đường núi bùn lầy trơn trượt. "Sau vô số lần ngã xe rách áo, tôi chỉ biết phủi bụi, kiểm tra phương tiện rồi lại tiếp tục lên đường", Huang kể.

Huang Kaihong, 24 tuổi. Ảnh: Douyin

Hiện tại, với chiếc xe máy và bộ đồng phục cam đặc trưng, Huang xử lý khối lượng công việc khổng lồ. Trong khi một shipper tại Bắc Kinh, Thượng Hải thường giao 40-60 đơn mỗi ngày, con số của Huang lên tới 200 đơn. Dù chi phí bảo trì xe tốn kém và công việc vất vả, chàng trai 24 tuổi vẫn thấy vui. "Cảm giác gió lùa trên đường và mỗi đơn hàng hoàn tất giúp tôi thấy cuộc sống giá trị hơn", anh nói.

Do quy mô nhân sự đặc thù, Huang kiêm luôn vai trò quản lý trạm, điều hành kinh doanh và hòa giải các tranh chấp nhỏ. Cư dân mạng gọi anh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc", nhưng Huang tự nhận mình sinh ra để tận hưởng sự độc hành đó. Lúc rảnh rỗi, anh lái xe ngắm thác nước, đỉnh núi tuyết hoặc gọi điện cho bà nội ở quê

Bộ đồng phục màu cam đặc trưng khiến 15.000 cư dân tại huyện Mặc Thoát dễ dàng nhận ra shipper Huang. Ảnh: Douyin

Sự hiện diện của Huang mang lại sinh khí mới cho vùng đất này. Một chủ nhà hàng cho biết doanh thu tăng 30% kể từ khi có dịch vụ giao hàng. Câu chuyện về Huang thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội với nhiều lời khâm phục. "Anh ấy không dám nghỉ vì nếu dừng lại, rất nhiều người sẽ mất bữa tối", một người dùng bình luận.

Minh Phương (Theo Sina, News.QQ)