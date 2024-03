Shipper chia sẻ chuyện nghề sau tay lái

Anh Phùng Văn Hiếu, 27 tuổi - shipper có hơn 3.000 đơn giao mỗi tháng tại BEST cho biết đã gắn bó với nghề gần hai năm, trải qua đủ cung bậc cảm xúc với khách hàng.

Nhà có hai anh em, thu nhập của ba mẹ ở quê không đảm bảo trong khi em gái đang đi học, sau khi tốt nghiệp ngành điện, anh Hiếu ở lại TP HCM làm việc tại kho hàng của một đơn vị logistics. Sau đó anh bén duyên làm shipper tại BEST Express Quang Trung. Công việc linh hoạt và thu nhập ổn định nhưng không ít lần đi giao hàng, Hiếu bị khách hiểu nhầm. Có trường hợp khách nhận hàng kém chất lượng hay không đúng ý quay ra trách móc, khiến anh phải kiên nhẫn giải thích để khách hiểu vai trò của mình, từ đó tạo mối quan hệ hài hòa, tránh làm khách phật ý.

Cũng có trường hợp ship đến nơi, anh gọi khách cả chục cuộc không nghe máy. Khi ấy, thay vì bực mình, anh chọn cách cảm thông, nhắn tin hẹn lại giờ với khách, rồi tiếp tục đi giao những điểm khác để kịp tiến độ. Nhờ tinh thần cầu tiến, luôn kiên nhẫn với công việc, anh trở thành một trong những nhân viên dẫn đầu tỷ lệ giao hàng thành công tại BEST với lượng đơn giao hơn 3.000 một tháng.

Anh Phùng Văn Hiếu phân chia hàng hoá trước khi đi giao. Ảnh: BEST

Với shipper Đặng Văn Vũ, bưu cục BEST Express tại Bình Chánh, TP HCM dù ngày nắng cũng như mưa, rất hiếm khi anh xin nghỉ bởi mục tiêu hoàn thành nhiều đơn hàng, hỗ trợ con gái yên tâm học đại học. Ở tuổi gần 50, anh vẫn cần mẫn giao hàng mỗi ngày, thậm chí, anh là một trong những nhân viên luôn hoàn thành đơn sớm nhất tại bưu cục.

Chị Phạm Thị Trinh, nhân viên giao hàng bưu cục BEST Express Thái Hòa, Nghệ An gây ấn tượng bởi gương mặt nhỏ nhắn, nhưng ít ai biết, khi vào việc Trinh nghiêm túc, chịu khó không kém gì đồng nghiệp nam.

Chị Trinh xuất phát đi giao hàng cho khách. Ảnh: BEST

Chị Trinh cho biết, nữ giới đảm nhận công việc giao hàng thường gặp nhiều khó khăn hơn đồng nghiệp nam. Những khi gặp hàng cồng kềnh khó vận chuyển hay mưa gió đường trơn, ngập nước, chị phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ để hoàn thành công việc.

Anh Hồ Văn Duy, chủ bưu cục BEST Express Thái Hòa cho biết, bưu cục có nhiều nhân sự nữ nên để đạt hiệu quả công việc tốt anh chủ động theo sát tiến độ công việc và kịp thời hỗ trợ nhân viên khi cần bởi khi theo nghề giao hàng, nữ giới sẽ gặp nhiều trở ngại hơn nam.

Bưu cục BEST Express Quảng Xương, Thanh Hóa cũng có hai shipper đặc biệt là hai anh em ruột đang phụ trách giao hàng tại địa phương. Anh trai Phạm Văn Thắng và em gái Phạm Thị Gái đều là những shipper xuất sắc của bưu cục.

Gần 5 năm theo nghề, anh Thắng có cơ hội làm việc tại nhiều bưu cục trong hệ thống BEST, anh đúc rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc giao hàng cần hiểu thói quen của khách, giờ giao nhận thuận tiện, phương thức thanh toán... để giao hàng đạt hiệu quả tối ưu.

Bên cạnh đó, Thắng còn chủ động hỗ trợ các shop xử lý sự cố hàng hóa nhanh chóng, dứt điểm. Nhờ đó, anh được các shop online tin tưởng gửi hàng hóa. Những kinh nghiệm này được Thắng chia sẻ để giúp em gái nhanh chóng bắt kịp công việc tại bưu cục, trở thành đồng nghiệp giỏi cùng anh trai.

Nhân viên BEST Express check mã trước khi giao hàng cho khách. Ảnh: BEST

Theo đại diện BEST Express, dù làm việc tại địa phương nào, các nhân viên giao nhận của đơn vị cũng thể hiện trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc. Đáp lại, đơn vị thường xuyên triển khai các chương trình tri ân nhân viên giao nhận xuất sắc để khích lệ, động viên tinh thần, giúp các shipper thêm vững tin vào công việc.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng của hệ thống đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

Thế Đan