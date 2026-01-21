Shipper bị bắt vì hãm hại bé gái

An GiangTrần Chí Vĩ, 21 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng việc quen biết trong những lần giao hàng để dụ dỗ, xâm hại bé gái 12 tuổi.

Ngày 21/1, Vĩ bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trần Chí Vĩ thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Vĩ là nhân viên giao hàng. Do bé gái 12 tuổi thường xuyên thuê đi mua đồ ăn nên cả hai quen biết và nhắn tin qua lại.

Tháng 10/2025, Vĩ hẹn bé gái đi chơi rồi dụ dỗ đưa đến nhà người quen để xâm hại. Bốn ngày sau, với thủ đoạn tương tự, Vĩ tiếp tục thực hiện hành vi này với nạn nhân.

Bé gái sau đó kể lại sự việc cho người thân. Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm.

An Minh