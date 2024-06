Shipper BEST Express đội mưa giao hàng với bộ trang bị tiếp sức

Thấu hiểu khó khăn của đội ngũ shipper khi giao hàng mùa mưa, BEST Express triển khai chương trình Tiếp sức mùa mưa tại khu vực miền Nam và Tây Nguyên.

Điểm mở đầu của chương trình là TP HCM. Đội ngũ shipper của các bưu cục nhượng quyền mới đi vào hoạt động trên địa bàn thành phố gồm bưu cục xã Bình Chánh, bưu cục Hiệp Thành (quận 12), bưu cục Tây Thạnh (quận Tân Phú) và bưu cục Tên Lửa (quận Bình Tân) được BEST Express đến tận nơi trao quà. Đây đều là những bưu cục nằm ở khu vực xa trung tâm, có tuyến giao hàng cự ly dài và vừa đi vào hoạt động ngay thời điểm bắt đầu mùa mưa, do đó được đơn vị lựa chọn hỗ trợ giúp shipper.

Anh em shipper thử áo mưa được thiết kế riêng, giúp việc giao hàng thuận tiện hơn. Ảnh: BEST Express

Bộ trang bị gồm các vật tư thiết yếu như áo mưa, túi giao hàng nhằm dễ dàng bảo quản hàng hóa khi giao hàng những ngày mưa. Ngoài ra, đơn vị còn trang bị các vật dụng cá nhân như găng tay, áo khoác bảo hộ, mũ bảo hiểm, khẩu trang để anh em shipper thuận tiện hơn khi giao hàng.

Trần Thanh Vinh, shipper của bưu cục BEST Express xã Bình Chánh chia sẻ: "Mùa mưa tụi em giao đi hàng cực lắm, mưa lớn người ướt, hàng cũng bị ẩm, giao đến cho khách bị phàn nàn mà không biết làm sao". Giờ có thêm trang bị túi, áo mưa bảo hộ, Vinh hy vọng hàng hóa sẽ an toàn hơn.

Đội ngũ shipper nhận trang bị tiếp sức mùa mưa từ đại diện BEST Express. Ảnh: BEST Express

Võ Ngọc Duy, một shipper bưu cục nhượng quyền xã Bình Chánh cũng cho biết, anh em shipper rất cần những trang bị thiết thực như thế này để sử dụng trong công việc hàng ngày.

Anh Mỹ, shipper tại bưu cục Hiệp Thành (quận 12) vừa ướm thử chiếc áo mưa BEST tặng vừa kể anh vốn đậm người, chiếc áo mưa cánh dơi tự trang bị không đủ để che mưa và thùng hàng, nên anh luôn phải mang theo hai cái, một cái cho anh, một cái che giỏ hàng. Với chiếc áo mưa cỡ lớn được BEST thiết kế riêng, tà áo đủ dài rộng nên anh em khá ưng ý.

Theo đại diện BEST Express, dù làm việc tại địa phương nào, các nhân viên giao nhận của đơn vị cũng thể hiện trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành công việc. Chương trình "Tiếp sức mùa mưa" cho đội ngũ nhân viên giao hàng được đơn vị triển khai thời điểm này nhằm khích lệ, động viên tinh thần, giúp các shipper vượt qua mùa mưa bão sắp tới, đảm bảo giao hàng đến tay khách nhanh chóng, an toàn.

Shipper tại quận 12 nhận trang bị hỗ trợ trước khi lên đường giao hàng. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau 5 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Hiện đơn vị có gần 7.000 shipper đang phụ trách hoạt động giao nhận hàng hóa trên toàn quốc, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động điều phối và luân chuyển hàng hóa trên toàn hệ thống.

Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

