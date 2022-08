Shinhan Finance hợp tác Mastercard ra mắt thẻ tín dụng quốc tế The First

Shinhan Finance phối hợp cùng Mastercard ra mắt thẻ tín dụng quốc tế The First cho các khách hàng của Shinhan Finance với nhiều đặc quyền và ưu đãi.

Theo đó, từ ngày 30/8, Shinhan Finance chính thức là thành viên của tổ chức thẻ Mastercard với hệ thống dịch vụ thẻ tiên tiến và uy tín được tin dùng khắp toàn cầu, cho phép khách hàng thanh toán mọi giao dịch ở cả trong nước và quốc tế.

Ban lãnh đạo cấp cao các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam và Mastercard chúc mừng Shinhan Finance ra mắt thẻ tín dụng The First. Ảnh:TL

Thẻ tín dụng The First của Shinhan Finance sở hữu những tính năng như: Đăng ký qua iShinhan chỉ trong 5 phút, phí rút tiền tại ATM chỉ 1%, điểm thưởng tích lũy 0,5% không giới hạn, lãi suất trả góp 0% cùng các ưu đãi giảm giá lên đến 50% tại các hệ thống cửa hàng Shinhan Zone... Đặc biệt, đối với các khách hàng có nhu cầu sử dụng tiền mặt sẽ dễ dàng hơn với chức năng hỗ trợ rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức thẻ.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Ông Lim Young Jin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Shinhan Card (Công ty mẹ tại Hàn Quốc) cho biết, Shinhan Card mong muốn mang đến khách hàng Việt Nam những dịch vụ tốt nhất, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện bằng việc liên kết với các công ty trong tập đoàn như Shinhan Bank, Shinhan Securities, Shinhan Life để cung cấp những sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích nhất.

Ông Lim Young Jin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Shinhan Card trao đổi cùng các khách mời tại sự kiện ra mắt thẻ tín dụng The First. Ảnh: TL

"Thông qua dịp ra mắt thẻ The First lần này, tôi tin tưởng các khách hàng Việt có thể trải nghiệm một thế giới tài chính "mới mẻ hơn, an tâm hơn và thoải mái hơn", từ đó sẽ tạo nên một bước nhảy vọt mới của Shinhan Finance tại thị trường Việt Nam", ông Lim chia sẻ.

Theo ông Oh TaeJoon – Tổng Giám đốc Shinhan Finance Việt Nam, công ty tài chính này đã hợp tác cùng Mastercard ra mắt dòng thẻ tín dụng The First cung cấp cho khách hàng giải pháp tài chính với nhiều tiện ích vượt trội, góp phần đẩy mạnh định hướng của chính phủ Việt Nam về chủ trương thanh toán không tiền mặt.

"Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm và dịch vụ vượt trội hơn nữa, từ đó, người dân Việt Nam có thể tận hưởng một cuộc sống chất lượng hơn", ông Oh TaeJoon cho biết.

Về phía Mastercard, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào đánh giá cao quá trình hợp tác với các đối tác có cùng định hướng phát triển như Shinhan Finance – một doanh nghiệp mang đến các giải pháp thanh toán sáng tạo cho phân khúc khách hàng đại chúng. Bà Winnie Wong khẳng định, sự hợp tác lần này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số dịch vụ thanh toán nhằm tiếp cận và mang các dịch vụ tài chính ngân hàng và thanh toán không tiền mặt đến phân khúc khách hàng đại chúng.

"Mastercard rất tin tưởng vào sự hợp tác này và cùng nhau, chúng tôi sẽ biến các ý tưởng mới thành các giải pháp thanh toán số hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và phục vụ nhiều hơn các phân khúc khách hàng", bà Winnie Wong nhấn mạnh.

Nhân sự kiện ra mắt thẻ tín dụng The First, các khách hàng của Shinhan Finance sẽ nhận được hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn từ chương trình "Chi tiêu càng nhiều – Tích điểm càng cao" và chương trình "Ưu đãi hoàn phí thường niên trọn đời". Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, tham khảo tại đây.

Minh Lâm