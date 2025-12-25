Shinhan Finance góp 250 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Shinhan Finance ủng hộ 250 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo đơn vị, khoản hỗ trợ giúp các địa phương tái thiết hạ tầng, ổn định sinh kế và chăm lo các nhu cầu thiết yếu cho người dân. Hoạt động được triển khai vào thời điểm khép lại năm 2025, đánh dấu bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Shinhan Finance.

Thông qua đó, đơn vị kỳ vọng tiếp tục định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng song hành cùng cộng đồng và lấy con người làm trọng tâm trong các hoạt động kinh doanh - xã hội.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng khoản ủng hộ 250 triệu đồng. Ảnh: Shinhan Finance

Ngoài hỗ trợ cộng đồng, đơn vị cũng triển khai các hoạt động chăm lo cho cán bộ nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025. Theo thống kê, hơn 220 cán bộ nhân viên cùng người thân của công ty chịu thiệt hại về nhà cửa, sinh hoạt do bão lũ. Vì vậy, Shinhan Finance và Công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Công ty cũng triển khai các gói vay tiêu dùng ưu đãi dành cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đăk Lăk và Huế. Chương trình tập trung vào vay tiêu dùng cá nhân với mức lãi suất giảm tối đa 4%, áp dụng từ ngày 19/12 đến hết ngày 28/2/2026, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn tài chính sau thiên tai.

Trước đó, trong các đợt thiên tai lớn như bão Yagi tại khu vực phía Bắc, đơn vị cũng triển khai nhiều gói hỗ trợ tài chính và ưu đãi lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, doanh nghiệp đóng góp tổng cộng 1,2 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch và tuyến đầu. Các khoản đóng góp được thực hiện thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP HCM, Đà Nẵng và Trung ương, với sự tham gia của cả doanh nghiệp cùng tập thể cán bộ nhân viên. Đơn vị cho biết bước sang 2026 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đồng hành dài hạn, thiết thực, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa các giá trị tài chính gắn với trách nhiệm xã hội.

