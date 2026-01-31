Shinhan Beauty Center nhận giải thưởng quốc gia

Shinhan Beauty Center được vinh danh "Thương hiệu mạnh quốc gia 2026" nhờ xây dựng mô hình thẩm mỹ chuẩn y khoa và định hướng quản trị bền vững.

Lễ công bố "Thương hiệu mạnh quốc gia 2026" (Vietnam Top Brand Awards 2026) vừa diễn ra vào ngày 25/1, tại Dinh Độc Lập, TP HCM. Tại đây, Thẩm mỹ viện Shinhan Beauty Center nhận giải thưởng chính "Thương hiệu mạnh quốc gia 2026" (VietNam Top Brand Awards).

Đại diện Công ty TNHH Beauty Legends (giữa) nhận giải thưởng. Ảnh: Shinhan Beauty Center

Một trong những yếu tố giúp Thẩm mỹ viện Shinhan Beauty Center gây dựng niềm tin là việc chuẩn hóa toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn y khoa. Mọi khâu từ giấy phép hoạt động, quy trình điều trị đến kiểm định thiết bị đều được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống 16 chi nhánh trên toàn quốc được đầu tư đồng bộ với phòng tư vấn riêng tư, phòng điều trị chuyên biệt và trang thiết bị nhập khẩu từ các quốc gia dẫn đầu ngành thẩm mỹ. Mỗi khách hàng đều được phân tích hiện trạng bằng công nghệ chuyên sâu, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa.

CEO Cao Thị Hoàn được trao giải "Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026", ghi nhận năng lực quản trị và định hướng phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Shinhan Beauty Center

CEO Cao Thị Hoàn, người trực tiếp sáng lập và điều hành Shinhan Beauty Center, lựa chọn bắt đầu từ nền tảng vận hành, từng bước xây dựng mô hình thẩm mỹ theo chuẩn y khoa và định hướng quản trị bền vững. Dưới sự dẫn dắt của nữ CEO trẻ, thẩm mỹ viện mở rộng hệ thống song song với việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, đào tạo đội ngũ và xây dựng văn hóa làm nghề có trách nhiệm - nền tảng cho sự phát triển bền vững của thương hiệu.

Ngoài ra, thành công của Shinhan Beauty Center không chỉ đo lường bằng số lượng chi nhánh hay doanh thu, mà còn bằng giá trị đóng góp cho cộng đồng. Triết lý "Vì con người - Vì xã hội" được cụ thể hóa qua hơn hàng chục chương trình thiện nguyện trên toàn quốc, từ hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai đến đầu tư vào giáo dục cho thế hệ trẻ. Hàng nghìn suất học bổng đã được trao đi, cùng những phần quà thiết thực đến các gia đình khó khăn. Những hoạt động này được duy trì như một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Các hoạt động vì cộng đồng được CEO Cao Thị Hoàn triển khai nhất quán, song hành cùng quá trình xây dựng và vận hành doanh nghiệp. Ảnh: Shinhan Beauty Center

Bên cạnh giải thưởng "Thương hiệu mạnh quốc gia 2026", nhãn hiệu Shinique của đơn vị nhận giải "Sản phẩm và Dịch vụ chất lượng xanh quốc gia 2026" (National Green Quality Products & Services: Shinique); và CEO Cao Thị Hoàn được xướng tên là "Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026" (VietNam Outstanding Leader Awards).

Các giải thưởng này không chỉ mang tính ghi nhận, mà còn phản ánh năng lực quản trị hệ thống, tầm nhìn dài hạn và chuẩn mực nghề nghiệp mà CEO Cao Thị Hoàn theo đuổi trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Ngay từ khi hình thành, thương hiệu đã định hướng phát triển dựa trên các tiêu chí an toàn, cá nhân hóa và trách nhiệm nghề nghiệp, coi làm đẹp là quá trình tạo dựng giá trị và sự tự tin lâu dài cho khách hàng.

"Triết lý này đã định hình Shinhan trong hơn một thập kỷ, góp phần hình thành mô hình thẩm mỹ khác biệt trên thị trường", đại diện doanh nghiệp cho biết.

