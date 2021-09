Shin Min Ah - 'nàng hồ ly' chung tình

Shin Min Ah, nổi danh với vai hồ ly, từng ngừng đóng phim để chăm bạn trai - diễn viên Kim Woo Bin - bị ung thư vòm họng.

Shin Min Ah hiện gây chú ý khi đóng Yoon Hye Jin - nha sĩ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, tham vọng, xinh đẹp và tự tin trong Điệu cha cha cha làng biển. Hye Jin có mối tình lãng mạn với Hong Doo Shik - thanh niên thất nghiệp, kiếm sống bằng nhiều nghề. Trên các diễn đàn, mạng xã hội châu Á, nhiều người khen cô diễn xuất tự nhiên, khắc họa trọn vẹn hình tượng nhân vật.

Ngoài đời, Shin Min Ah cũng có mối tình đẹp sáu năm với tài tử Kim Woo Bin. Họ đứng thứ hai trong danh sách "Cặp tình nhân hot nhất Kbiz" do chương trình TMI News của Mnet công bố hồi tháng 5.

Shin Min Ah trong "Điệu cha cha cha làng biển". Cô sinh năm 1984, làm người mẫu tạp chí thanh thiếu niên từ năm 14 tuổi. Shin Min Ah từng đóng "Tình yêu bất diệt", "Cuộc đời ngọt đắng", "Bạn gái tôi là cáo chín đuôi"...

Cặp sao quen và nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu thời trang. Tháng 7/2015, họ xác nhận yêu nhau được ba tháng, khi Dispatch tung loạt ảnh Woo Bin lái xe đón bạn gái hẹn hò. Trong bài phỏng vấn trên Osen năm 2013, anh nói: "Tôi thường thích những người có nụ cười đẹp, Shin Min Ah đúng kiểu như vậy".

Shin Min Ah và bạn trai - diễn viên Kim Woo Bin - chụp ảnh thời trang.

Tình yêu buổi đầu của cả hai đối diện nhiều đàm tiếu. Kim Woo Bin khi đó là người mẫu mới lấn sân diễn xuất, được chú ý với vai phụ trong The Heirs. Shin Min Ah hơn năm tuổi, là ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn. Cô bị cho là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Woo Bin và bạn gái cũ Yoo Ji Ahn. Trên Pann, nhiều người dự đoán cả hai sớm chia tay vì áp lực dư luận.

Bỏ ngoài tai những ồn ào, Shin Min Ah và Woo Bin lặng lẽ bên nhau, ít khi xuất hiện chung tại các sự kiện. Thi thoảng, người hâm mộ bắt gặp họ đi ăn, du lịch chung. Lần hiếm hoi Shin Min Ah gửi tặng bạn trai xe đồ ăn do chính cô chuẩn bị dịp anh đóng vai chính đầu tiên trong Yêu không kiểm soát. Tháng 5/2017, Kim Woo Bin thông báo mắc ung thư vòm họng, phải ngừng hoạt động để trị bệnh. Trước câu hỏi của giới truyền thông và người hâm mộ, Shin Min Ah đáp: "Tôi sẽ giúp anh ấy vượt qua quá trình điều trị".

Hai năm bạn trai rời showbiz, cô cũng gác lại các dự án phim ảnh, đồng hành anh. Theo JoongAng Ilbo, Kim Woo Bin trải qua bốn lần hóa trị, 35 đợt xạ trị không đơn độc vì có Shin Min Ah bên cạnh. Một người trong ngành nói trên Chosun: "Mỗi khi Kim Woo Bin đến bệnh viện điều trị, Shin Min Ah đều đi cùng. Bệnh viện đa khoa nên có rất nhiều người, họ nhanh chóng bị chú ý. Khi thấy cả hai bên nhau, cười tươi trong hoàn cảnh khó khăn, một số người gửi lời ủng hộ, động viên".

Cô còn thường xuyên nấu ăn hay theo chân bạn trai đi nghỉ dưỡng ở nhiều nơi trên thế giới. Truyền thông lẫn khán giả cảm kích tình yêu của cô dành cho bạn trai. Tài khoản Choi Se-hee viết trên Naver: "Tình yêu đẹp nhất là hai người nắm tay nhau vượt qua giông bão. Mừng vì Woo Bin khỏi bệnh và mừng vì anh tìm được người con gái tuyệt vời nhất. Trân trọng con người Shin Min Ah cả trong công việc lẫn cuộc sống".

Kim Woo Bin - Shin Min Ah là một trong những cặp tình nhân hàng đầu showbiz xứ Hàn. Ảnh: Giordano

Cuối năm 2019, Kim Woo Bin thông báo bệnh tình đã được kiểm soát, dần hồi phục sức khỏe. Giữa năm 2020, Shin Min Ah quay trở lại nghệ thuật với phim kinh dị Diva. Hồi tháng 4, chương trình Rumor Has It của Channel A đưa tin cặp sao dự định kết hôn trong năm nay nhưng họ không phản hồi.

Daum cho biết Woo Bin và Shin Min Ah đang quay phim tâm lý tình cảm Our Blues, dự kiến lên sóng cuối năm. Họ lần đầu xuất hiện chung trong một tác phẩm truyền hình, tuy nhiên, nhân vật của Shin Min Ah sẽ yêu tài tử Lee Byung Hun, còn Kim Woo Bin nên duyên cùng Han Ji Min.

Bên cạnh tình yêu, Shin Min Ah có sự nghiệp thành công ở nhiều lĩnh vực: phim, thời trang và âm nhạc. 14 tuổi, Shin Min Ah là gương mặt nổi tiếng trên các tạp chí thanh thiếu niên. Sau đó, cô góp mặt trong loạt MV của các tên tuổi hàng đầu như: Lee Seung Hwan - chồng cũ diễn viên Chae Rim, ca sĩ Leon Lai , Jo Sung Mo, nhóm nhạc G.O.D. Theo Naver, bấy giờ, cô ghi dấu với nhan sắc hiền hòa pha lẫn nét cá tính.

Năm 2001, Shin Min Ah lấn sân diễn xuất với vai phụ trong phim Những ngày tươi đẹp, đóng cùng Lee Byung Hun và Choi Ji Woo. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm Chiếc bánh tình yêu, Tình yêu bất diệt, Cuộc đời ngọt đắng... Cô còn thử sức ca hát với loạt nhạc phim như: Oppa, I Love You - phim Đối đầu, My Happy Day - phim Summer Days, Night Train - phim Go Go 70s, A Year Later - phim Nhà bếp... Với chiều cao 1,68 m và gương mặt đẹp, Shin Min Ah trúng nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, được xem là "biểu tượng thời trang" của màn ảnh Hàn. Tờ New York Times gọi Min Ah là "A Triple Threat" - ngôi sao mạnh cả ba lĩnh vực phim ảnh, ca hát và người mẫu.

Năm 2010, tên tuổi cô vươn ra toàn châu Á với vai Gumiho - hồ ly chín đuôi - trong phim hài tình cảm Bạn gái tôi là cáo chín đuôi. Truyền thông và fan thường gọi Shin Min Ah là hồ ly, cáo để nhắc về vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Nhờ hiệu ứng của phim, Min Ah dẫn đầu bình chọn "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Hàn Quốc năm 2010, vượt qua Kim Tae Hee và Kim Hye Soo. Naver cho biết cô được yêu mến bởi gương mặt đẹp, tính cách vui vẻ và bản tính lương thiện. Cha Eun Woo, Song Joong Ki, Kim Jong Min, Kai (EXO)... chọn Shin Min Ah là hình mẫu lý tưởng. Diễn viên Jo Jung Suk gọi cô là nữ thần.

Shin Min Ah trong "Bạn gái tôi là cáo chín đuôi".

Sau 13 năm, Shin Min Ah vẫn duy trì vị thế hàng đầu. Trên Cosmopolitan hồi đầu năm, cô nói luôn cố gắng cân bằng công việc và đời sống riêng. Cô cũng không lo sợ khi thay đổi ngoại hình do tuổi tác. "Tình yêu rất quan trọng với tôi. Tôi tin rằng bạn sẽ đẹp hơn khi yêu. Chúng ta không thể tránh được sự thay đổi ngoại hình, nhưng hãy tự tin nhờ nội lực và điều đó khiến chúng ta đẹp hơn", cô nói.

