Shell hợp tác Be hỗ trợ tài xế công nghệ

Tài xế công nghệ của Be được Shell hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dầu nhớt cao cấp, hướng dẫn kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng xe từ tháng 7.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Shell và Be, logo biểu tượng của hãng dầu nhớt đồng loạt xuất hiện trên đồng phục của tài xế Be. Shell cũng có những hoạt động hỗ trợ cho tài xế công nghệ của Be, giúp những chiếc xe đảm bảo vận hành ở điều kiện tối ưu.

Đồng phục mới của tài xế Be có thêm logo Shell.

Theo đó, Shell sẽ đóng vai trò đối tác kỹ thuật, tài trợ và cung cấp dầu nhớt Shell Advance cho tài xế beBike và Shell Helix cho tài xế beCar. Các chuyên gia từ hãng dầu nhớt và đội ngũ huấn luyện viên Be cũng chia sẻ, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm bảo dưỡng, sử dụng và chăm sóc xe cho đội ngũ tài xế áo vàng.

Đại diện Be cho biết, thời gian làm việc kéo dài, liên tục di chuyển có thể khiến các tài xế ít quan tâm đến bảo dưỡng xe, sử dụng các loại dầu nhớt không đạt chuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến phương tiện di chuyển mỗi ngày.

Các tài xế công nghệ của Be nhận gói quà từ Shell Việt Nam.

Chạy beBike từ những ngày đầu, tài xế Công Khanh (38 tuổi, TP HCM) cho biết, ngoài tiền xăng, anh còn phải lo thêm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe tần suất cao hơn so với người dùng bình thường. "Nếu không bảo dưỡng xe đều đặn sẽ tốn thêm tiền sửa xe dọc đường, chất lượng không an tâm, xe không hoạt động hết công suất mỗi ngày. Đây là bài toán khiến anh em tài xế đau đầu", anh nói.

Khi nhận được phần quà từ hợp tác giữa Shell và Be, anh cho biết bản thân được biết thêm nhiều kiến thức về chăm sóc, bảo dưỡng và sử dụng xe, nhất là kiến thức về dầu nhớt. "Đến nay tôi mới hiểu dầu nhớt tốt đóng vai trò quan trọng thế nào, vừa giúp xe tiết kiệm xăng, vừa tránh tình trạng hỏng vặt giữa đường", tài xế Công Khanh cho biết.

Hai tài xế công nghệ trải nghiệm dòng dầu nhớt Shell Advance.

Theo đó, Shell Advance Xe Công Nghệ là dòng dầu nhớt được hãng thiết kế chuyên dụng cho sản phẩm xe máy, có thể giải quyết nỗi lo về chi phí nhiên liệu, loại bỏ cặn bẩn và bảo vệ động cơ tối ưu trong điều kiện di chuyển dừng đỗ liên tục. Dành cho nhóm tài xế ôtô, dòng dầu nhớt Shell Helix giúp các bác tài tối ưu chi phí nhờ giảm hao xăng và mài mòn động cơ, từ đó giúp tăng tuổi thọ, giảm chi phí bảo dưỡng, theo công bố từ hãng.

"Từ khi có mặt tại Việt Nam, Shell luôn tìm kiếm giải pháp đưa những dòng dầu nhớt hàng đầu thế giới về nước, hỗ trợ người dùng cải thiện chất lượng các chuyến đi. Hợp tác với Be Group, chúng tôi mong muốn giúp các tài xế biết cách bảo dưỡng, chăm sóc phương tiện đúng cách, góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho người dùng", bà Đặng Thị Kim Hoàn, Giám đốc Marketing toàn quốc, Shell Việt Nam cho biết.

Tuấn Vũ

Ảnh: Shell Việt Nam