Shearer: 'Amorim cần 8 tân binh để tạo khác biệt'

AnhTheo cựu tiền đạo Alan Shearer, ngay cả khi tuyển mộ Matheus Cunha, HLV Ruben Amorim vẫn cần thêm 6 đến 7 tân binh để vực dậy Man Utd mùa tới.

"Cunha sẽ không tạo ra khác biệt cho Man Utd. Họ cần thêm 6-7 cầu thủ nữa", Shearer nói với Betfair hôm 25/4. "Cunha chỉ là một trong số những cầu thủ cần thiết, nếu thương vụ này xảy ra. Man Utd cần nhiều hơn, nhưng Cunha sẽ là sự bổ sung đáng hoan nghênh".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Rasmus Hojlund trong trận Man Utd thắng Man City 2-1 tối 15/12/2024. Ảnh: Reuters

Theo báo Anh Sportmail, Man Utd đang đàm phán các điều khoản cá nhân và tiến gần hơn đến việc tuyển mộ Cunha. Chủ sân Old Trafford muốn kích hoạt điều khoản giải phóng 83,6 triệu USD vào tháng tới, khi họ vẫn còn nằm trong giới hạn của Luật Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) của Ngoại hạng Anh.

Amorim được phát hiện trò chuyện với Cunha sau trận ở cả hai lượt Ngoại hạng Anh mùa này. Trước trận Man Utd thua Wolves 0-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh hôm 20/4, chiến lược gia Bồ Đào Nha công ca ngợi sự đa năng và khả năng ghi bàn của tiền đạo 25 tuổi.

Theo Shearer, Cunha tài năng, nhưng có cá tính mạnh và Amorim cần kiểm soát tốt phòng thay đồ. "Hầu hết cầu thủ giỏi đều vậy. Họ có cá tính riêng mà một số người có thể không thích", cựu tiền đạo người Anh bình luận. "Bạn phải xoay sở và quản lý điều đó theo những cách khác nhau. Hãy nhìn vào những cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác áo Man Utd, như Eric Cantona hay George Best. Tôi không so sánh, nhưng hầu hết cầu thủ hàng đầu đều rất cá tính".

Hàng công là sự nhức nhối của Man Utd mùa này, khi chỉ ghi 38 bàn tại Ngoại hạng Anh - chỉ hơn 5 đội, gồm Everton (34 bàn), West Ham (37), Ipswich (33), Leicester (27) và Southampton (24). Hai lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung phong là Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chỉ góp tổng cộng 6 bàn.

Man Utd nhiều khả năng sẽ có mùa giải ghi bàn tệ nhất tại Ngoại hạng Anh. "Quỷ Đỏ" mới ghi 38 bàn qua 33 trận và sẽ kết thúc mùa giải với 44 bàn, với hiệu suất làm bàn hiện tại. Kỷ lục tệ nhất của họ là 49 bàn mùa 2015-2016 dưới thời Louis van Gaal.

Theo Sportmail, ngoài Cunha, Man Utd còn nhắm Victor Osimhen (Napoli), Xavi Simons và Benjamin Sesko (Red Bull Leipzig), Eberechi Eze (Crystal Palace), Antoine Semenyo (Bournemouth) hay Liam Delap (Ipswich Town).

Do thua lỗ 6 trong số 7 năm gần nhất, Man Utd cần bán những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Amorim để có thêm ngân sách đại tu đội hình. Trong đó, việc bán những cầu thủ đi lên từ học viện CLB như Alejandro Garnacho hay Kobbie Mainoo sẽ giúp Man Utd đem lại 100% lợi nhuận theo PSR. Năm ngoái, chủ sân Old Trafford để Scott McTominay sang Napoli với lý do tương tự.

Hồng Duy