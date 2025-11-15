SHBFinance ưu đãi lớn nhất năm cho khách vay tiêu dùng

SHBFinance ưu đãi lãi suất, phê duyệt nhanh các khoản vay, miễn phí tất toán trước hạn và tặng nhiều phần quà cho khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng nhanh dịp cuối năm.

Các hoạt động nằm trong chiến dịch "Cuối năm nhiều lời" của SHBFinance, dành cho khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng dưới 100 triệu đồng. Điểm mới của chương trình khách hàng có lịch sử tín dụng tốt sẽ được phê duyệt tự động khoản vay và trả kết quả trong 5 phút, rút ngắn tới 90% thời gian thao tác thông thường.

Nhân viên kinh doanh của SHBFinance hỗ trợ khách hàng thao tác vay nhanh trên ứng dụng, phê duyệt tự động chỉ với 2 bước có tiền. Nguồn: SHBFinance

Khách hàng bổ sung các chứng từ chứng minh tài chính hoặc khả năng thanh toán sẽ được hưởng gói vay với lãi suất từ 1,37% mỗi tháng, hạn mức vay tối đa 100 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo, đồng thời được miễn phí tất toán trước hạn khi thực hiện thanh toán đúng hạn theo quy định của chương trình.

Cụ thể, từ ngày 31/10 đến 29/1/2026, khách hàng hoàn thành đúng tiến độ 15 kỳ thanh toán sẽ được miễn phí tất toán sớm (áp dụng với các khoản vay có thời hạn từ 24 tháng). Chính sách này tạo điều kiện để khách hàng linh hoạt hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo điểm tín dụng và quyền lợi tại SHBFinance.

Khách hàng được SHBFinance hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi từ 1,37%/tháng phục vụ kinh doanh mùa cao điểm cuối năm. Nguồn: SHBFinance

Với khách hàng có nhu cầu tiền mặt thường xuyên hoặc quay vòng, thẻ tín dụng Sung túc của SHBFinance hạn mức 70 triệu đồng là sự lựa chọn tối ưu. Sản phẩm này không yêu cầu làm lại thủ tục, hồ sơ, phù hợp với các khách hàng hộ kinh doanh hoặc những người có kế hoạch dòng tiền cố định. Thẻ được miễn trọn đời các phí: phát hành, thường niên, gia hạn và miễn phí 10 lần rút tiền đầu tiên, khách hàng có thể rút 100% hạn mức tại bất kì điểm ATM nào trên toàn quốc. Công ty áp dụng chính sách thanh toán tối thiểu cố định, khách hàng không cần phải ghi nhớ khoản chi tiêu hay sao kê hàng tháng.

Ngoài ra, khi giới thiệu bạn bè đăng ký vay và giải ngân thành công tại SHBFinance, người giới thiệu có thể nhận thưởng không giới hạn. Cụ thể, mỗi lượt giới thiệu thành công được tặng 200.000 đồng, đồng thời nhận thêm thưởng khi đạt các mốc 5 và 10 lượt giới thiệu. Cơ chế nhận thưởng được thực hiện hoàn toàn tự động trên ứng dụng, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và nhận tiền nhanh chóng.

Khách hàng giới thiệu bạn bè đăng ký vay và giải ngân thành công tại SHBFinance có cơ hội nhận thưởng không giới hạn. Nguồn: SHBFinance

Nhân dịp cuối năm, SHBFinance dành tặng 1.600 phần quà gồm áo mưa, ô, túi tote, son Romand... cho khách hàng đăng ký tại các điểm sự kiện trải nghiệm hoặc kênh online. Khách hàng có thể dễ dàng tham gia tại các điểm trải nghiệm tại khu vực mình sinh sống hoặc trên các kênh online như Facebook, TikTok.

"Việt Nam vừa trải qua và chịu nhiều thiệt hại liên tiếp do bão lũ trên toàn lãnh thổ. Vì vậy chúng tôi hy vọng những sự chia sẻ của SHBFinance sẽ phần nào giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, để đón một cái Tết thật an yên", bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SHBFinance chia sẻ.

Với hàng loạt ưu đãi đồng bộ, chương trình "Cuối năm nhiều lời" được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người tiêu dùng có một mùa "lời" trọn vẹn: lời lãi suất, lời phí, lời thưởng, lời quà. Từ đó, khách hàng có thể quản lý tài chính linh hoạt, giảm áp lực chi tiêu cuối năm và đón năm mới với nhiều may mắn, thuận lợi.

(Nguồn: SHBFinance)