SHBFinance trao 194 phần quà cho khách hàng

SHBFinance trao xe máy, tivi, tủ lạnh… cho khách hàng may mắn trong chương trình khuyến mãi "Rước lộc to, Tết không khó" triển khai từ 15/10/2024 đến 14/1/2025.

Chương trình kéo dài 3 tháng, thu hút hơn 614.000 mã số dự thưởng, tiếp cận gần một triệu người và trao 194 phần quà cho khách hàng may mắn. Đây là chiến dịch tri ân khách hàng có quy mô toàn quốc của doanh nghiệp, áp dụng cho toàn bộ sản phẩm hiện hữu của công ty bao gồm khoản vay tiền mặt, mở thẻ, vay qua các ứng dụng và bảo hiểm.

Trúng giải cao nhất của chương trình, 1 chiếc xe SH trị giá 82 triệu đồng, Chị Y Vói đến từ Kon Tum chia sẻ, ban đầu chị vay 30 triệu đồng để giúp chị gái ra Đà Nẵng học tập, không ngờ lại trúng giải thưởng lớn gấp 3 lần khoản vay. Theo chị, quy trình vay vốn ở SHBFinance diễn ra đơn giản, không phức tạp, giải ngân nhanh gọn.

"Nhờ khoản vay, chị gái tôi có thể ra Đà Nẵng học, còn tôi cũng có cơ hội cải thiện cuộc sống", chị Y Vói chia sẻ.

Bà Olena Khlon, Giám đốc SHBFinance chụp hình cùng chị Y Vói trong lễ trao giải. Ảnh: SHBFinance.

Anh Doãn Như Vỹ, quê ở Quảng Nam, trúng giải nhì chung cuộc của chương trình là một chiếc tủ lạnh trị giá hơn 10 triệu đồng cũng cho biết giải thưởng này giúp gia đình cải thiện chất lượng cuộc sống. Với gói vay từ SHBFinance, anh đã sắm được chiếc điện thoại mới phục vụ công việc và trang bị thêm gói bảo hiểm sức khỏe để bảo vệ bản thân.

Đại diện SHBFinance trao giải nhì cho anh Doãn Như Vỹ. Ảnh: SHBFinance.

Ngoài giải nhất, nhì, ba, chương trình còn có 6 giải nhất tuần với phần thưởng là Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch trị giá 9,9 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, 185 giải thưởng là phiếu mua hàng Got It trị giá 200.000 nghìn đồng cũng được trao tới các khách hàng may mắn. Đây là chương trình có số lượng giải thưởng và giá trị giải thưởng cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này.

Đại diện SHBFinance chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng may mắn trong buổi trao thưởng. Ảnh: SHBFinance.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Olena Khlon, Giám đốc SHBFinance cho biết muốn trực tiếp trao quà để chung vui và lắng nghe chia sẻ, đóng góp của khách hàng. Bà Olena Khlon cũng khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới dịch vụ để mang đến trải nghiệm tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Theo khảo sát trải nghiệm khách hàng của SHBFinance, gần 80% khách hàng bày tỏ sự hài lòng về trong suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ, đặc biệt đánh giá cao về nhân viên và quy trình hỗ trợ tư vấn sản phẩm minh bạch và thân thiện.

Năm 2024, SHBFinance được The Global Economics trao giải thưởng "Công ty tài chính tiêu dùng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2024".

Minh Ngọc