SHBFinance tiếp tục là nơi làm việc tốt nhất châu Á

SHBFinance năm thứ hai liên tiếp được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và môi trường làm việc gắn kết. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) cùng phỏng vấn chuyên sâu, nhằm bảo đảm khách quan và đáp ứng tiêu chí khắt khe về sự gắn bó, phát triển bền vững và hợp tác đa thế hệ.

Năm nay, SHBFinance được vinh danh nhờ chiến lược nhân sự toàn diện, đặt con người ở vị trí trung tâm và coi công nghệ là động lực phát triển. Doanh nghiệp xác định nhân sự là một trong sáu nhóm khách hàng trọng tâm, bên cạnh khách hàng, đối tác, cổ đông, chính quyền và cộng đồng. Trên nền tảng đó, công ty xây dựng bộ giá trị cốt lõi với bốn nguyên tắc: thông minh trong sản phẩm - công nghệ, trung thực trong hợp tác, dũng cảm trong sáng tạo, thân thiện và hợp tác trong làm việc nhóm.

Đại diện SHBFinance chụp ảnh tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025. Ảnh: SHBFinance

Trong giai đoạn 2024-2025, SHBFinance triển khai chiến lược song hành giữa phát triển con người và chuyển đổi số. Toàn bộ quy trình nhân sự từ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đến vận hành được số hóa, giúp loại bỏ thủ tục giấy tờ, tối ưu hiệu quả và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Trong hai năm 2023-2024, số lượng nhân sự IT của công ty tăng gấp ba lần, từ 30 lên hơn 100 người, cùng chính sách thu hút nhân tài với thu nhập cạnh tranh, môi trường linh hoạt và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Những nỗ lực này giúp SHBFinance được ITviec vinh danh "Công ty IT tốt nhất Việt Nam" vào đầu năm 2025.

Hiện doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự đa thế hệ, trong đó 60% là Gen Z, 38% Gen Y và 2% Gen X giữ vai trò lãnh đạo chiến lược. Sự kết hợp giữa sức trẻ sáng tạo và kinh nghiệm dày dạn, cùng sự tham gia của nhân sự quốc tế đến từ 5 quốc gia cùng sự tham gia và hậu thuẫn của công ty mẹ đến từ Thái Lan, giúp SHBFinance duy trì môi trường học hỏi liên tục và lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SHBFinance, cho biết việc được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ hai liên tiếp là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp và cũng là niềm tự hào chung của toàn thể nhân viên.

"SHBFinance không ngừng nuôi dưỡng văn hóa học tập liên tục, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và tự tạo động lực của mỗi thành viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài và viết nên những thành công mới cùng SHB tại Việt Nam, Krungsri Thái Lan và MUFG Nhật Bản", bà nhấn mạnh.

(Nguồn: SHBFinance)