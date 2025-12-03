SHBFinance hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nam Trung Bộ

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Nam Trung Bộ, SHBFinance đã triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, quyên góp hơn 600 triệu đồng cho cán bộ nhân viên tại khu vực bị ảnh hưởng.

Đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 10 và 11 vừa qua đã gây ngập sâu, sạt lở cục bộ và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương như Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa... ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân, trong đó có hàng trăm nhân sự của SHBFinance. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ban lãnh đạo và công đoàn công ty đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, triển khai hỗ trợ trên toàn hệ thống.

Sau hai ngày phát động, quỹ SHBF4U của doanh nghiệp đã huy động được hơn 600 triệu đồng từ công ty, công đoàn và cán bộ nhân viên cả nước. Số tiền được dùng để hỗ trợ cho những nhân sự tại các khu vực thiệt hại nặng.

Công ty, công đoàn và cán bộ nhân viên SHBFinance ủng hộ đồng nghiệp chiuk ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: SHBFinance

"Chúng ta có thể gây dựng lại tài sản, nhưng sức khỏe và an toàn của con người luôn là ưu tiên hàng đầu. SHBFinance luôn đề cao khẩu hiệu "Một công ty, một đội nhóm, một tinh thần", sự chung tay lúc này nhằm chia sẻ khó khăn tới đồng nghiệp, đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết của SHBFinance", bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SHBFinance chia sẻ.

Trong hai ngày 26-27/11, chị Lê Thị Yến, Phó giám đốc Trung tâm Bán hàng trực tiếp cùng các thành viên tại miền Trung đã đại diện Ban lãnh đạo SHBFinance đến trực tiếp từng khu vực trao tặng quà và động viên tinh thần tới các thành viên.

"Sống ở miền Trung nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp tới vậy, nước đã cuốn trôi tất cả. Dù vậy, ngay khi nước rút, có khách gọi các đồng nghiệp của chúng ta vẫn kịp thời có mặt để hỗ trợ. Đó là tinh thần bất khuất của con người miền Trung và cũng là của SHBFinance", chị Yến chia sẻ.

Đại diện ban lãnh đạo công ty đến trực tiếp từng khu vực trao tặng quà và động viên tinh thần tới các thành viên. Ảnh: SHBFinance

Chị Lê Phương Tú Tú, nhân viên kinh doanh tại miền Trung, cho biết mưa lũ khiến gia đình thiệt hại gần 80% đồ đạc. Sự hỗ trợ kịp thời từ công ty giúp chị phần nào để mua sắm lại đồ dùng thiết yếu trong nhà.

"Ở SHBFinance, mình cảm nhận rõ ràng rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Sự chung tay của công ty, đồng nghiệp trên khắp mọi miền tổ quốc là động lực giúp chúng tôi vực dậy sau những mất mát", anh Nguyễn Nam Tuấn, Quản lý Kinh doanh miền Trung chia sẻ.

Các nhân viên bị ảnh hưởng đều được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: SHBFinance

Nhân sự là một trong 5 nhóm khách hàng trọng tâm của SHBFinance. Bên cạnh việc kiến tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, bình đẳng cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, SHBFinance cũng duy trì các giá trị nhân văn, song song với việc chuẩn bị các giải pháp làm việc hiệu quả để tăng tính chủ động và thích ứng với các bối cảnh khác nhau.

Từ đầu năm 2024, các biện pháp ứng phó khẩn cấp, duy trì kinh doanh liên tục đã được hoàn thiện và đi vào sử dụng. Sự sẵn sàng về công nghệ giúp cho toàn hệ thống có thể linh hoạt ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn... nhân sự có thể được làm việc tại nhà mà không làm giảm hiệu suất công việc toàn công ty.

Bà Đoàn Thị Hường, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực SHBFinance, cho biết an toàn của nhân viên và duy trì hoạt động liên tục luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty.

"Các giải pháp ứng phó khẩn cấp và duy trì kinh doanh đã được chuẩn bị từ trước và kích hoạt ngay khi thiên tai xảy ra. Thực tế trong năm 2024-2025, khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến điều kiện sinh hoạt và di chuyển, những giải pháp này đã phát huy hiệu quả, cho thấy tầm nhìn đúng đắn của ban lãnh đạo", bà Hường chia sẻ.

Minh Ngọc