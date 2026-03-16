SHBFinance được phê duyệt nguyên tắc chuyển nhượng vốn lần thứ hai

SHBFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi từ công ty tài chính TNHH hai thành viên sang công ty tài chính TNHH một thành viên, ngày 9/3.

Việc chuyển đổi hình thức pháp lý diễn ra trong khuôn khổ lộ trình Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance cho Bank of Ayudhya Public Company Limited (ngân hàng Krungsri, Thái Lan). Trong giai đoạn chuyển đổi pháp lý, công ty tiếp tục hoạt động dưới tên hiện tại, duy trì vốn điều lệ, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, phạm vi hoạt động cũng như toàn bộ các quyền và nghĩa vụ pháp lý hiện hành. Sau khi hoàn tất, Krungsri sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn của công ty tài chính này.

Krungsri là thành viên của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG - Nhật Bản). Trước đó, năm 2023, SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ tại SHBFinance cho ngân hàng Thái Lan này.

Bà Khlon Olena, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SHBFinance đánh giá việc chuyển đổi hình thức pháp lý là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

"Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính chuẩn quốc tế từ Ngân hàng Krungsri, Tập đoàn Tài chính MUFG cùng sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam sẽ giúp chúng tôi mang đến những giải pháp tài chính toàn diện cho người tiêu dùng", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Krungsri (Thái Lan) chụp ảnh cùng lãnh đạo SHBFinance. Ảnh: SHBFinance

SHBFinance thành lập năm 2018, hiện có trụ sở tại tầng 6 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành (Hà Nội), vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng với các sản phẩm vay tiền mặt, thẻ tín dụng và vay trực tuyến.

Trong giai đoạn 2023-2025, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện khung quản trị và chuẩn hóa quy trình vận hành theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Công ty cũng đầu tư cho hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh giao dịch trên các kênh số, giúp rút ngắn khoảng 90% thời gian phê duyệt khoản vay. Chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) năm 2025 tăng khoảng 50% so với năm trước đó.

Sau 8 năm hoạt động, SHBFinance phục vụ khoảng 6 triệu hồ sơ vay, với mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh, thành và gần 5.200 nhân sự, thuộc nhóm các công ty tài chính tiêu dùng lớn tại Việt Namtừng hai lần được HR Asia trao giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Bước sang năm 2026, SHBFinance tập trung triển khai chiến lược phát triển mới với trọng tâm là chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro và nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu tin cậy và gần gũi với người tiêu dùng, cung cấp các giải pháp tài chính với số hóa toàn diện.

Về phía chủ sở hữu, SHB là một trong những ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam với tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Krungsri có bề dày lịch sử 80 năm hoạt động, là tập đoàn tài chính lớn thứ 5 tại Thái Lan xét về quy mô tổng tài sản, dư nợ và tiền gửi, đồng thời là một trong các ngân hàng có tầm quan trọng trong Hệ thống Quốc gia (D-SIBs) tại Thái Lan.

(Nguồn: SHBFinance)