SHB triển khai chương trình ưu đãi Tết hơn 4,5 tỷ đồng

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai hương trình ưu đãi "Lộc mã khai xuân - Khởi vận đại cát", gồm nhiều phần quà, tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo đó, khách hàng mở mới gói tài khoản trực tuyến thông qua định danh điện tử (eKYC) sẽ nhận mã eVoucher "TET2026" trị giá 50.000 đồng trên ứng dụng SHB SAHA, dùng để nạp tiền điện thoại với giao dịch từ 100.000 đồng. Từ 17/2 đến 26/2, ngân hàng tặng thêm 8.686 đồng trực tiếp vào tài khoản vừa đăng ký. Theo SHB, con số này mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc và may mắn trong năm mới.

Song song đó, SHB triển khai ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính số. Cụ thể, khách hàng gửi mới tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, hoặc tham gia dịch vụ tư vấn chứng chỉ quỹ hợp tác cùng VinaCapital với giá trị từ 20 triệu đồng, sẽ được nhận eVoucher trị giá tới 1 triệu đồng. Chương trình gồm hơn 10.000 eVoucher, tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Nhiều voucher hấp dẫn dành cho khách hàng khi mở tài khoản online. Ảnh: SHB

Đặc biệt, SHB triển khai chương trình hoàn tiền 200.000 đồng cho chủ thẻ thanh toán trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, thời trang và siêu thị, áp dụng với hóa đơn từ 1 triệu đồng. Ưu đãi dành cho 200 giao dịch hợp lệ đầu tiên vào mỗi ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), trong khung giờ 9h-23h59, từ 24/1 đến 24/3. Mỗi khách hàng được hưởng tối đa hai ưu đãi mỗi tháng, bao gồm giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ.

Sắm Tết vui tươi, tiết kiệm chi phí hơn với thẻ tín dụng SHB. Ảnh: SHB

Ngoài các ưu đãi trên kênh số, SHB tổ chức hoạt động lì xì trực tiếp tại hệ thống quầy giao dịch trên toàn quốc, áp dụng từ 23/2 đến 28/2. Mỗi ngày, 15 khách hàng đầu tiên phát sinh giao dịch sẽ được nhận lì xì với các mệnh giá khác nhau, nhằm tạo không khí khởi đầu năm mới sôi động và gắn kết.

Ngân hàng lì xì cho khách hàng trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: SHB

Theo đại diện SHB, hình ảnh con ngựa trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự bền bỉ, bứt phá và hanh thông. Thông qua chương trình ưu đãi đầu xuân, ngân hàng mong muốn gửi lời chúc năm mới nhiều khởi sắc tới khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành trong quá trình quản lý và gia tăng giá trị tài chính.

"Chúng tôi kỳ vọng không gian giao dịch gần gũi, ấm áp, đậm bản sắc Tết cổ truyền sẽ giúp khách hàng khi đến SHB cảm nhận được sự gắn kết và khởi đầu năm mới đầy may mắn", vị này nhấn mạnh.

Thời gian qua, SHB đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong vận hành, chăm sóc khách hàng. Ngân hàng tập trung cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu chi phí và triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực, nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.

Các hoạt động ưu đãi dịp Tết được triển khai trong bối cảnh SHB đang thực hiện chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển ngân hàng số và củng cố vị thế trong mảng bán lẻ, đồng thời mở rộng cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị và hệ sinh thái.

(Nguồn: SHB)