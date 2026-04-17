SHB triển khai chương trình ưu đãi 3 tỷ đồng cho hộ kinh doanh

SHB triển khai chương trình ưu đãi 3 tỷ đồng, tặng phần mềm bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị và thích ứng xu hướng kinh doanh số.

Chương trình "Giải pháp cho hộ kinh doanh - Dễ chuyển đổi, Vững kinh doanh" được triển khai từ ngày 1/4 đến hết 30/6 hoặc đến khi hết ngân sách, áp dụng trên toàn hệ thống SHB. Đối tượng áp dụng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở mới tài khoản thanh toán hoặc tài khoản hộ kinh doanh tại ngân hàng trong năm 2026, đồng thời sử dụng tính năng quản lý cửa hàng trên ứng dụng SHB SAHA hoặc dịch vụ SHB Corporate Online.

SHB hợp tác với Misa cung cấp gói giải pháp tích hợp gồm phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử, hỗ trợ người kinh doanh quản lý bán hàng, kiểm soát dòng tiền, thực hiện thanh toán và xuất hóa đơn điện tử theo quy định, góp phần chuẩn hóa hoạt động vận hành.

Để nhận ưu đãi, khách hàng thực hiện ba bước gồm: mở tài khoản tại SHB và liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để nhận mã ưu đãi; đăng ký mua phần mềm bán hàng Misa trên ứng dụng SHB SAHA và nhập mã ưu đãi; hoàn thành liên kết tài khoản ngân hàng với phần mềm Misa.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và chuẩn hóa ngày càng cao, đặc biệt với các quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế, việc ứng dụng công cụ số đang trở thành nhu cầu thiết yếu của hộ kinh doanh. Các nền tảng quản trị giúp đơn giản hóa vận hành, theo dõi doanh thu theo thời gian thực và đảm bảo tuân thủ quy định, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

SHB miễn 5 năm phí sử dụng loa thanh toán cho hộ kinh doanh. Ảnh: SHB

Song song chương trình tặng phần mềm, SHB triển khai hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho hộ kinh doanh, tập trung vào quản lý dòng tiền và tiếp cận vốn. Ngân hàng cung cấp bộ công cụ hỗ trợ kiểm soát giao dịch theo thời gian thực, gồm loa thông báo biến động số dư, tính năng quản lý cửa hàng giúp theo dõi doanh thu và tách bạch dòng tiền, cùng ưu đãi tài khoản số đẹp trị giá đến 25 triệu đồng.

Về vốn, SHB triển khai các gói vay sản xuất kinh doanh linh hoạt. Với khoản vay tín chấp, hạn mức tối đa 300 triệu đồng, lãi suất từ 0,06% mỗi ngày, miễn lãi nếu tất toán trong ngày, đăng ký hoàn toàn trực tuyến. Với khoản vay có tài sản đảm bảo, hạn mức tối đa 85% nhu cầu vốn, thời hạn tới 25 năm, lãi suất và lịch trả nợ được thiết kế phù hợp dòng tiền kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, giúp hộ kinh doanh chủ động nguồn vốn và gia tăng tích lũy.

Đại diện SHB cho biết, hộ và cá nhân kinh doanh là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, đồng thời có nhu cầu lớn về các giải pháp tài chính - công nghệ dễ tiếp cận và phù hợp thực tế. Trên cơ sở đó, ngân hàng đang mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và thích ứng xu hướng kinh doanh số.

"Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước chuyển từ mô hình thủ công sang quản trị bài bản, hiện đại, qua đó tạo nền tảng tài chính - công nghệ bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân", đại diện SHB cho biết.

Minh Ngọc