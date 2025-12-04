SHB triển khai chiến dịch 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh

SHB cung cấp giải pháp tài chính, công nghệ, đào tạo trực tiếp tại địa bàn, hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận với các quy định thuế mới, giảm áp lực giấy tờ.

Hưởng ứng chương trình "60 ngày cao điểm chuyển đổi" của Bộ Tài chính, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang thuế kê khai, SHB triển khai chương trình "60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh - Đổi mới để vươn tầm", tập trung hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh trên toàn quốc thích ứng với mô hình thuế mới.

Tại Hà Nội, các chi nhánh SHB đã tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của chuyên gia thuế và luật, thu hút hơn 350 tiểu thương. Nội dung hội thảo tập trung vào những thay đổi quan trọng trong chính sách thuế, hướng dẫn chuyển đổi sang mô hình kê khai và các thủ tục cần thiết nếu hộ kinh doanh muốn tiến tới mô hình doanh nghiệp.

Hội thảo giải đáp tư vấn của SHB thu hút đông đảo tiểu thương tham dự. Ảnh: SHB

Tham gia sự kiện, các hộ kinh doanh đặt nhiều câu hỏi xoay quanh cách tính thuế theo doanh thu, điều kiện phải mở tài khoản riêng, trách nhiệm kê khai với mức doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm, hay khả năng khấu trừ chi phí khi thiếu chứng từ hợp lệ. Các chuyên gia đã giải đáp chi tiết, hướng dẫn chuẩn hóa sổ sách và xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy mô hoạt động.

SHB cho biết trong thời gian tới, các chi nhánh trên toàn hệ thống sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo, làm việc trực tiếp với từng hộ kinh doanh tuỳ đặc thù địa bàn, nhằm đảm bảo người nộp thuế tiếp cận đầy đủ thông tin và tự tin trong quá trình chuyển đổi.

Song song với tư vấn tại điểm kinh doanh, SHB giới thiệu bộ giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu vận hành hằng ngày của tiểu thương. Hộ kinh doanh mở tài khoản có thể chọn số đẹp và được miễn phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế online, kèm ưu đãi hoàn tiền tới 3,6 triệu đồng mỗi năm cho các giao dịch nhập hàng và thanh toán trực tuyến. Ngân hàng cũng khuyến khích thanh toán số thông qua ưu đãi tặng 68.000 đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký Loa thanh toán; 500 khách hàng đáp ứng điều kiện được trải nghiệm gói Loa - SIM - data miễn phí trong 12 tháng.

Tiểu thương sử dụng loa thanh toán của SHB. Ảnh: SHB

Với nhu cầu vốn nhanh, SHB cung cấp gói vay kinh doanh linh hoạt, không cần tài sản đảm bảo, tài trợ tối đa 300 triệu đồng (tối đa 85% nhu cầu vốn), lãi suất từ 0,05% một ngày và miễn lãi nếu tất toán trong ngày, phù hợp với chu kỳ nhập hàng của tiểu thương.

Đại diện SHB cho biết, quá trình chuyển từ thuế khoán sang kê khai đang tạo nhiều áp lực cho hộ kinh doanh, đặc biệt với nhóm chưa quen dùng công nghệ hoặc có thói quen kinh doanh theo kinh nghiệm. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, lưu trữ chứng từ hay tính doanh thu chịu thuế khiến nhiều tiểu thương e ngại sai sót.

"Đằng sau mỗi con số thuế là câu chuyện mưu sinh. Điều tiểu thương cần lúc này không chỉ là công cụ mà là sự hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu và hỗ trợ sát sao. Chúng tôi mong muốn đồng hành và hỗ trợ thực chất để hộ kinh doanh tự tin bước qua giai đoạn chuyển đổi", đại diện SHB cho biết.

Trong thời gian tới, SHB sẽ mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ tại Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ..., duy trì mô hình tư vấn trực tiếp và bổ sung công cụ quản lý phù hợp. Ngân hàng đồng thời hoàn thiện phần mềm bán hàng tích hợp xuất hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, giúp giảm thời gian xử lý sổ sách và đảm bảo minh bạch.

Bên cạnh đó, SHB cho biết đang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho tiểu thương, bao gồm thanh toán, quản lý dòng tiền, vay vốn linh hoạt và các giải pháp tích lũy an toàn, hướng tới đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh trong quá trình vận hành và phát triển.

