SHB, T&T Group đồng hành cùng Lễ hội Văn hóa Thế giới

SHB, T&T Group tài trợ cho Lễ hội Văn hóa Thế giới, đồng thời đấu giá bức tranh 1 tỷ đồng, góp quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học… tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ 48 quốc gia, con số kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, thể hiện định hướng "quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới". SHB, T&T Group đồng hành cùng sự kiện với vai trò nhà tài trợ.

Trong ba ngày tổ chức, Hoàng thành Thăng Long trở thành "ngôi nhà chung" của các nền văn hóa với: 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Toàn cảnh tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới. Ảnh: BTC

Lễ hội có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Các màn trình chiếu 3D Mapping với thông điệp "Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới" là điểm nhấn thị giác nổi bật.

Bên cạnh đó, chương trình thời trang "Bước chân Di sản" tối 11/10 đã giới thiệu gần 100 bộ trang phục truyền thống từ các quốc gia tham dự, tạo nên bức tranh đa sắc màu về di sản thế giới.

Show trình diễn thời trang "Bước chân Di sản" tối 11/10. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động đấu giá thiện nguyện và quyên góp đã huy động được 2,5 tỷ đồng từ khán giả, mạnh thường quân và các tổ chức tham gia. Đáng chú ý, đại diện ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đã đấu giá thành công bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ để hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh.

Đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng. Ảnh: SHB

Theo ban tổ chức, đây là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và đoàn kết quốc tế - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng nhau chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hơn ba thập kỷ phát triển, ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã đồng hành với sự phát triển kinh tế của đất nước, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt.

Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group kiên định với sứ mệnh lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt. Ảnh: SHB

Trước Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025, SHB và T&T Group đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, tiêu biểu như "concert quốc gia" V Fest - Vietnam Today. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (1945-2025), SHB cũng triển khai chuỗi chương trình "Hạnh phúc là người Việt Nam" nhằm tri ân các thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

"SHB và T&T Group tự hào được kế thừa và góp sức gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, kết nối niềm tự hào dân tộc với tinh thần hội nhập, hiện thực hóa khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới", đại diện ngân hàng chia sẻ.

(Nguồn: SHB)