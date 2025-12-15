SHB nhận cú đúp giải thưởng từ Mastercard

SHB được Mastercard vinh danh ở hai hạng mục dành cho sản phẩm thẻ tín dụng cá nhân và doanh nghiệp, tại Mastercard Customer Forum 2025.

Cụ thể, Mastercard trao Giải thưởng Tiên phong Tăng trưởng Tín dụng (The Credit Growth Trailblazer Award) cho thẻ tín dụng cá nhân SHB Mastercard, nhờ mức tăng trưởng mạnh về quy mô và doanh số giao dịch, đồng thời mang lại trải nghiệm chi tiêu linh hoạt với nhiều ưu đãi và tính năng bảo vệ người dùng.

Theo số liệu từ SHB, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, doanh số giao dịch thẻ tín dụng SHB Mastercard tăng gần 170% so với cùng kỳ, số lượng thẻ phát hành tăng hơn 200% so với năm 2024.

Đại diện ngân hàng cho biết, kết quả này đến từ chiến lược tập trung vào giá trị sử dụng thực tế và cá nhân hóa trải nghiệm theo từng nhóm khách hàng, cùng việc mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và tối ưu hành trình sử dụng thẻ từ phát hành, thanh toán đến quản lý chi tiêu.

Trong danh mục sản phẩm, SHB phát triển nhiều dòng thẻ theo nhu cầu cụ thể, gồm thẻ SHB Mastercard World dành cho phân khúc cao cấp với đặc quyền golf, ẩm thực và phòng chờ sân bay toàn cầu; SHB MC Cashback với chính sách hoàn tiền tại các nhóm chi tiêu thiết yếu; và SHB Truly Free hướng đến nhóm khách hàng trẻ, mang đến trải nghiệm "chi tiêu không lo phí ẩn". Ngân hàng cũng triển khai các ưu đãi theo hành vi chi tiêu hằng ngày như mua sắm trực tuyến, dịch vụ gọi xe, chi tiêu ngoại tệ và trả góp.

Đại diện SHB nhận Giải thưởng Tiên phong Tăng trưởng Tín dụng. Ảnh: SHB

Song song với mảng thẻ cá nhân, Mastercard trao Giải thưởng Giải pháp Thương mại Thế hệ Mới (The Next Gen Commercial Solution Award) cho thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum. Sản phẩm ra mắt trong năm 2025, được thiết kế nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp, phục vụ các khoản thanh toán ngắn hạn, chi phí phát sinh hoặc đơn hàng gấp.

Chủ thẻ doanh nghiệp được miễn phí thường niên năm đầu, miễn lãi đến 58 ngày, hoàn tiền chi tiêu tối đa 10% mỗi kỳ sao kê, phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,79%, đồng thời được sử dụng không giới hạn phòng chờ dát vàng SHB First tại sân bay Nội Bài cho cả chủ thẻ chính và phụ, kèm theo một khách đi cùng.

Ngân hàng kỳ vọng những ưu đãi này sẽ giúp thẻ doanh nghiệp SHB trở thành công cụ quản trị tài chính, tối ưu vốn lưu động, dòng tiền cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu tiết giảm chi phí hoạt động gia tăng.

Đại diện SHB cho biết các giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển những giải pháp thẻ phù hợp với hành vi chi tiêu của từng nhóm khách hàng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để nâng cao trải nghiệm giao dịch an toàn, thuận tiện cho người dùng", đại diện SHB chia sẻ.

Trong những năm gần đây, SHB tập trung phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên hành vi sử dụng thực tế của khách hàng, mở rộng hệ sinh thái thanh toán với các tiện ích như mở thẻ nhanh, chi tiêu ngay sau khi đăng ký và thanh toán qua Apple Pay, Samsung Pay.

Trong thời gian tới, nhà băng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng các giải pháp tài chính cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng ngân hàng số và thanh toán không tiền mặt.

Theo chiến lược dài hạn, SHB đặt mục tiêu phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại, gắn với chuyển đổi số và định hướng tăng trưởng xanh trong giai đoạn đến năm 2035.

Mastercard Customer Forum là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những đối tác có đóng góp nổi bật trong hệ sinh thái thanh toán, đồng thời là diễn đàn để các ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ chia sẻ chiến lược và giải pháp tài chính phù hợp với xu hướng ngân hàng số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

(Nguồn: SHB)