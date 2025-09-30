SHB nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, củng cố vị trí trong nhóm 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống.

Quyết định được đưa ra sau khi SHB hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%. Trước đó, ngân hàng cũng chi trả cổ tức tiền mặt 5%, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 lên 18%.

Nhiều năm qua, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ 10-18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến duy trì mức chia cổ tức này trong năm 2025.

Khách hàng giao dịch rút tiền tại quầy SHB. Ảnh: SHB

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận tổng tài sản SHB đạt gần 826.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 594.500 tỷ đồng (tăng 14,4% so với đầu năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 8.946 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch năm.

Đại diện ngân hàng cho biết, đây là kết quả của việc mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thu hồi nợ xấu và áp dụng công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngân hàng hiện kiểm soát hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 16,4%, thấp nhất toàn ngành, lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 1,3 tỷ đồng mỗi nhân viên. Các chỉ số an toàn được duy trì: tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) trên 11%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo yêu cầu của NHNN. Nợ xấu theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp, trong khi nợ nhóm 2 giảm còn 0,3%.

SHB triển khai nhiều gói tín dụng, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp. Ảnh: SHB

Ngân hàng nhiều năm liền nằm trong "Top 10 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" (Vietnam Report), "Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam" (Brand Finance) và thuộc nhóm ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Theo kế hoạch, năm nay SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với 2024, tổng tài sản 832.000 tỷ đồng và hướng tới cán mốc một triệu tỷ đồng vào năm 2026.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB tập trung vào 4 trụ cột: cải cách cơ chế - quy trình, lấy con người làm chủ thể, khách hàng và thị trường làm trung tâm, hiện đại hóa công nghệ và chuyển đổi số.

Nhà băng đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ hàng đầu, đồng thời giữ vị trí dẫn dắt trong cung ứng vốn, sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp chiến lược và phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng số và ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

(Nguồn: SHB)