SHB lần thứ hai được trao giải 'Ngôi sao tăng trưởng thẻ'

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lần thứ hai được Visa vinh danh là "Ngôi sao tăng trưởng thẻ", ghi nhận nỗ lực phát triển sản phẩm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Giải thưởng "Payment Volume Growth 2025 - Ngân hàng có sự tăng trưởng doanh số giao dịch ấn tượng năm 2025" được trao trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng Visa Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025). Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 30 năm Visa hoạt động tại Việt Nam, tổ chức tại Phú Quốc.

Đại diện SHB cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm thẻ và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Kết thúc quý III, doanh số giao dịch thẻ tín dụng SHB Visa chiếm 33% tổng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng của ngân hàng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện SHB nhận giải thưởng vinh danh "Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2025". Ảnh: SHB

Để đạt được kết quả trên, ngân hàng đã thiết kế lại giá trị sử dụng thẻ theo hướng cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Song song đó, SHB mở rộng hệ sinh thái đối tác ưu đãi và nâng cấp trải nghiệm người dùng trên toàn bộ hành trình, từ phát hành đến chi tiêu.

Nhiều chương trình ưu đãi và đặc quyền cao cấp được triển khai như: phòng chờ hạng thương gia SHB First tại sân bay Nội Bài, quyền lợi tại 23 phòng chờ nội địa, cùng ưu đãi chi tiêu trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực và nghỉ dưỡng...

Bên cạnh dòng thẻ SHB Visa, thẻ tín dụng SHB cũng mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu và phong cách sống của từng thế hệ.

Trong đó, SHB Mastercard World dành cho khách hàng cao cấp, nổi bật với đặc quyền golf, ẩm thực và sử dụng phòng chờ toàn cầu; SHB MC Cashback hoàn tiền khi chi tiêu trong lĩnh vực siêu thị, giáo dục, bảo hiểm, y tế, thời trang; SHB Truly Free hướng đến người trẻ, giúp trải nghiệm chi tiêu linh hoạt, không lo phí ẩn...

Song song, ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi khi sử dụng Grab, GrabFood, chi tiêu ngoại tệ, hoàn tiền trong các ngày đôi hoặc khi đăng ký trả góp, giảm giá trên Shopee vào thứ 7 hàng tuần...

Thẻ tín dụng SHB đang mang tới nhiều ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: SHB

Đặc biệt, SHB phát triển các sản phẩm và dịch vụ thẻ dựa trên việc phân tích nhu cầu và hành vi người dùng, hướng tới trải nghiệm thanh toán thuận tiện và linh hoạt hơn. Khách hàng có thể mở thẻ và chi tiêu chỉ sau vài phút đăng ký, thanh toán qua Apple Pay, Samsung Pay cùng nhiều tiện ích thông minh khác.

Các dòng thẻ tín dụng SHB được xây dựng trên nền tảng công nghệ chip EMV Contactless chuẩn quốc tế, tích hợp xác thực 3D Secure nhằm tăng cường bảo mật cho mọi giao dịch. Người dùng có thể chủ động quản lý thẻ 24/7 trên ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA, với các thao tác như khóa hoặc mở thẻ, bật tắt thanh toán trực tuyến hay quốc tế, giúp kiểm soát chi tiêu và bảo vệ tài khoản hiệu quả.

"SHB sẽ tiếp tục cải tiến các giải pháp thẻ hiện đại, mang lại trải nghiệm giao dịch thuận tiện, an toàn cho khách hàng khi chi tiêu trong nước và quốc tế, đồng thời đồng hành cùng định hướng của Ngân hàng Nhà nước về mở rộng thanh toán số", vị đại diện chia sẻ.

Với định hướng đầu tư mạnh vào công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB hướng đến phát triển hệ sinh thái thanh toán số an toàn, tiện ích và bền vững. Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về hiệu quả hoạt động, ngân hàng số được yêu thích và ngân hàng bán lẻ hàng đầu, đồng thời đóng vai trò cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp chiến lược trong khu vực tư nhân và Nhà nước. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số thuộc nhóm hàng đầu khu vực.

(Nguồn: SHB)