SHB lãi hơn 12.000 tỷ đồng

SHB duy trì đà tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm.

Ngân hàng SHB vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với nhiều con số tăng trưởng. Theo đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024, từng bước hướng tới mục tiêu 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026.

Vốn điều lệ SHB qua các năm. Nguồn: SHB

Ngân hàng cũng thể hiện rõ vai trò là huyết mạch của nền kinh tế khi liên tục cung ứng vốn, với dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Dòng vốn được hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, ngành nghề trọng điểm thông qua các gói vay ưu đãi và sản phẩm tín dụng được "may đo" linh hoạt cho từng phân khúc khách hàng, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn.

Bên cạnh việc tăng trưởng quy mô, SHB đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn đều vượt xa quy định của Ngân hàng Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế, như tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Để tạo đà cho sự phát triển bền vững này, SHB liên tục củng cố nền tảng vốn. Vừa qua, ngân hàng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 13%, sau khi chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì mức này trong năm nay. SHB cũng đang lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ mới, nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh.

Nguồn lực vốn dồi dào là bệ phóng để SHB hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới mô hình "Ngân hàng Tương lai - Bank of the Future". Trọng tâm của chiến lược này là tích hợp sâu các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Học máy (Machine Learning) vào mọi hoạt động. Chiến lược được xây dựng trên 4 trụ cột chính: cải cách cơ chế, chính sách; con người là chủ thể; lấy khách hàng làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin.

Song song với việc củng cố nội lực, SHB phát huy thế mạnh hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là những tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế, tập trung phát triển hệ sinh thái, chuỗi cung ứng bền vững. Uy tín của SHB cũng được khẳng định trên thị trường tài chính quốc tế khi được các tổ chức lớn như World Bank, JICA, ADB, KFW tin tưởng lựa chọn làm ngân hàng phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Những cố gắng này giúp SHB nhận nhiều giải thưởng danh giá. Gần đây, ngân hàng được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất và top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Đồng thời, SHB nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như "Ngân hàng vì con người", "Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam" (FinanceAsia), "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam" (Global Finance)... Tổ chức Brand Finance cũng xếp hạng SHB trong top 33 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và top 500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu năm 2025.

Với tầm nhìn đến năm 2035, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số hàng đầu khu vực, tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

(Nguồn: SHB)