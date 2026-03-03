SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/11/2025.

Theo phương án được phê duyệt, SHB sẽ tăng vốn qua ba hình thức gồm: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất kế hoạch, ngân hàng dự kiến nằm trong nhóm bốn ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Việc nâng vốn được kỳ vọng giúp SHB củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tạo dư địa cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB thuộc nhóm ngân hàng niêm yết sớm, hiện nằm trong rổ VN30, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Gần đây, cổ phiếu của nhà băng này được FChoice bình chọn là "cổ phiếu ngân hàng của năm", dựa trên các tiêu chí về quy mô, thanh khoản, quản trị và minh bạch thông tin.

Nhân viên ngân hàng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: SHB

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng, tiến sát mốc một triệu tỷ đồng. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều cao hơn so với quy định của NHNN và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trong nhiều năm, SHB thực hiện chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông.

Trong định hướng giai đoạn tới, SHB tập trung vào bốn trụ cột gồm hoàn thiện cơ chế, quy trình; phát triển nguồn nhân lực; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, phát triển hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ở thị trường quốc tế, SHB tham gia các chương trình tài trợ thương mại và dự án do các tổ chức như World Bank, JICA, ADB, KfW tài trợ, trong vai trò ngân hàng cho vay lại hoặc ngân hàng phục vụ dự án.

SHB ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: SHB

Bước sang giai đoạn 2026, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tái cấu trúc và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc tăng vốn được xem là một trong những nền tảng để SHB mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và mục tiêu phát triển xanh, số.

Đại diện ngân hàng cho biết, SHB bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế sẵn sàng, chủ động, tiên phong, hướng tới đồng hành cùng những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Những giá trị được bồi đắp từ quá khứ là nền tảng để SHB tiếp tục nâng tầm vai trò trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá và bền vững.

(Nguồn: SHB)