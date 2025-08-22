'SHB đồng hành Liên minh niềm tin số tạo không gian mạng minh bạch, an toàn'

Phó Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh cùng hơn 300 KOL, nhà quản lý và doanh nghiệp tham dự Hội nghị KOL toàn quốc, bàn về vai trò của KOL trong việc xây dựng "bản đồ niềm tin số" quốc gia.

Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025), do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tại Hà Nội, ngày 18/8. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô quốc gia, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành, cùng đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng. Theo ban tổ chức, mục tiêu của sự kiện là phát huy vai trò của KOL trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Các diễn giả tham gia Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025). Ảnh: BTC

Tham dự hội nghị, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB trình bày tham luận với chủ đề "KOL cá nhân và tổ chức - sứ mệnh dẫn dắt niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc". Theo ông, trong thời đại số, ảnh hưởng của cá nhân hay tổ chức chỉ có ý nghĩa khi trở thành tác động thực tế, gắn với hành động và kết quả có thể kiểm chứng.

"Công chúng không chỉ tìm mỹ từ, họ cần sự chân thực. Với vai trò quản trị doanh nghiệp và trải nghiệm từ góc nhìn một người có sức lan tỏa trên mạng xã hội, tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL để lan tỏa những giá trị tích cực", ông Vinh nói.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB tham luận tại Hội nghị. Ảnh: SHB

Phó tổng giám đốc SHB nhận định không gian số không chỉ là kênh truyền tải sản phẩm, dịch vụ, mà còn là nơi doanh nghiệp lắng nghe phản hồi từ cổ đông, khách hàng và cộng đồng, từ đó cải thiện trải nghiệm, đổi mới sản phẩm. Theo ông, doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành một "KOL tập thể" cùng người lao động, cổ đông và đối tác góp phần kiến tạo niềm tin xã hội.

Ông nhấn mạnh để kiến tạo một không gian số minh bạch, lành mạnh, cần sự tham gia đồng bộ của doanh nghiệp, KOL và công chúng. Việc duy trì mối liên kết bền vững này sẽ giúp hạn chế tác động tiêu cực, thúc đẩy sự phát triển tích cực trong kỷ nguyên số.

Một điểm nhấn của hội nghị là việc ra mắt Liên minh "Niềm tin số", tập hợp KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống tin giả, lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn. Ông Đỗ Quang Vinh là một trong số thành viên của liên minh này.

Theo SHB, sự tham gia này thể hiện cam kết của ngân hàng với tiến trình chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng đất nước trong xây dựng không gian mạng minh bạch, an toàn.

Ông Đỗ Quang Vinh trở thành thành viên của Liên minh "Niềm tin số", góp phần xây dựng những kết nối bền vững. Ảnh: SHB

Trải qua hơn 32 năm hoạt động, SHB luôn gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, từ kinh tế, tài chính đến văn hóa và đời sống. Đại diện ngân hàng cho biết tinh thần "nói đi đôi với làm" đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, thể hiện qua những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, ngân hàng đã hiện triển khai nhiều gói tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số... phù hợp định hướng tại Nghị quyết 57 của Chính phủ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ngân hàng cũng nằm trong nhóm đơn vị nộp ngân sách lớn của cả nước.

Bên cạnh đó, SHB thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và địa phương, ngân hàng và doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà đại đoàn kết tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng; phối hợp Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, trong đó xây dựng 700 căn nhà tại Bạc Liêu, cùng 150 căn nhà và một điểm trường cho người dân ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Minh Ngọc